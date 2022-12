Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Moukoko a récemment fêté son dix-huitième anniversaire. Il l'a fait au Qatar, car ce jeune talent est devenu entre-temps un joueur de l'équipe nationale allemande. Qui sait si Jeremiah Johnson l'imitera et conquerra un jour le monde du football américain. (ram)

Les devinettes sur l'âge réel des jeunes sportifs sont fréquentes. De la même manière, le cas d'un jeune footballeur de la Lazio Rome a attiré l'attention. Joseph Minala parait beaucoup plus âgé sur les photos que les 17 ans indiqués.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Le TikToker Hoodnews24 a rencontré Johnson après son succès et lui a demandé quel âge il avait. «Douze ans», a répondu le talentueux footballeur.

watson défie une joueuse de foot (et ça vaut le détour)

Un mort et des arrestations en France et en Belgique après la défaite du Maroc

Ce footballeur américain à moustache (et tatoué) n'a que 12 ans

Plus de «Sport»

Le Texan Jeremiah Johnson fait sensation sur les réseaux sociaux. Le joueur de football américain prétend avoir 12 ans et ça intrigue.

Murisier: «J'ai peur de me faire asseoir et endommager mon genou»

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

But décisif du Japon: alors, il était sorti ou pas ce ballon?

Suisse-Serbie: elle mime l'aigle albanais et se fait sortir du stade

Comment Shaqiri a fêté son but face à la Serbie: la réponse en 6 images

Chers Américains, please: arrêtez de vouloir gagner au foot

Giroud et Mbappé se sont pris un torrent de haine pour cette photo

On a vu le documentaire de la RTS sur Sommer et on l'a trouvé fade

Ce célèbre militaire russe se moque de Poutine et du groupe Wagner

Les plus lus

watson défie une joueuse de foot (et ça vaut le détour)

Rester au bureau pour commenter ou analyser les matchs, ça va un moment, mais qu'en est-il du niveau des journalistes sportifs de watson? Yoann Graber a donné de sa personne et a relevé le défi face à Elisa Zeller, joueuse d'Yverdon Sport. Qui sera le plus fort? On vous laisse juger.

«Ah la frappe dévissée, même-moi j'aurais fait mieux!» «La passe, mais la passe, joue pas perso!» Qui n'a jamais entendu ces chers commentateurs de salon s'égosiller devant leur TV? Ici chez watson, on est beaucoup plus calme (n'est-ce pas Julien Caloz?), mais on avait envie d'envoyer un de nos journalistes sportifs se dégourdir les jambes, juste pour savoir s'il avait toujours le niveau. Ce sera donc Yoann Graber, qui ira affronter Elisa Zeller, 21 ans, joueuse d'Yverdon Sport Féminin.