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Ajoie cartonne et met le HC Bienne en grand danger

Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger

Sixième de National League, Ajoie pourrait bien enfin abandonner sa place de lanterne rouge cette saison. Mais qui pour lui succéder? Tour d’horizon des équipes à risque, dont une formation romande.
29.09.2026, 19:0229.09.2026, 19:02
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Jamais autant les spécialistes ne s’étaient accordés sur un même point en pré-saison. Tous en étaient convaincus: en 2026/2027, Ajoie ne terminera pas à la dernière place du championnat. Et voilà qu’après les premières journées de National League, les Jurassiens occupent la 6e place, synonyme de qualification directe pour les play-offs. Ils devancent par ailleurs le LHC, qu’ils affrontent ce mardi à Porrentruy.

Cela ne durera pas dans le temps. Mais l’espoir d’échapper à la zone rouge demeure. D’autant que la situation de départ est unique: l’écart entre le leader du classement, les ZSC Lions, et son premier poursuivant, Ambri, est de sept points, soit un chiffre supérieur à celui qui sépare le deuxième du dernier (six points). Cela signifie qu'à l’heure actuelle, tout le monde ou presque peut goûter au bonnet d’âne, ne serait-ce qu’une journée.

Dans ce contexte, la question n’est plus de savoir qui remportera les qualifications, mais qui remplacera Ajoie à la place de lanterne rouge, si le HCA continue à faire ses preuves de la sorte.

KEYPIX - Joie de Julius Honka (HCA) apres avoir marque le but du 4:3 lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre HC Ajoie et SC Rapperswil-Jona Lakers le samedi 26 ...
Julius Honka guide les Ajoulots vers une autre place que la dernière.Image: KEYSTONE

Juste avant le début de la saison, Ambri était le candidat le plus souvent cité. Cette prédiction ressemble toutefois de plus en plus à une erreur. Les sagesses du mois d’août se sont déjà révélées être les sottises du mois de septembre. Mais si ce n’est pas Ambri, alors qui?

Commençons par citer les équipes qui ne termineront à coup sûr pas à la dernière place: les ZSC Lions, Zoug, Davos, Gottéron, Lugano, Genève-Servette, le CP Berne et le Lausanne HC. Restent donc comme candidats Langnau, Rapperswil, Kloten, Bienne et, bien sûr, Ambri et Ajoie, qui ne peuvent malgré tout pas être écartés de la liste.

Cela concerne Ajoie ⬇️

Vous avez un avis tranché sur ce point chaud du hockey suisse
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Parmi ces clubs, Ambri est celui qui est le moins susceptible de se retrouver en fin de saison régulière à la dernière place, devenue au fil du temps la chasse gardée du HC Ajoie. 20% de risque, tout au plus.

Le bon début de saison des Tessinois devrait emmener Jussi Tapola et ses hommes loin de la zone rouge. Un célèbre agent de joueurs vient de nous dire qu’il n’avait encore reçu aucun appel en provenance d'Ambri. C’est le signe qu’un certain calme règne au sein de l’équipe. En temps normal, il y aurait déjà eu, en septembre, de nombreux entretiens de crise.

Head Coach Jussi Tapola (HCAP)) speaks to his players, during the regular season National League game between HC Lugano and HC Ambri Piotta at the ice stadium Corner Arena, Switzerland, September 26, ...
Jussi Tapola fait du bon travail à Ambri.image: Keystone

A Langnau également, le risque ne dépasse pas les 20%. Les attaquants étrangers disposent encore d’une importante marge de progression et les pourcentages d’arrêts de Robin Meyer (88,19%) et de Luca Boltshauser (87,93%) grimperont au-dessus de 90% dans les prochaines semaines. Un élément est toutefois préoccupant: les Emmentalois sont jusqu’ici ceux qui ont encaissé le plus de buts.

Viennent ensuite les Lakers, avec 30%. Ils viennent tout juste de s’imposer 4-3 après prolongation contre Ajoie. Ceux capables de gagner à Porrentruy ne termineront pas à la dernière place du classement.

Le plus gros danger se trouve à Kloten et à Bienne, qui ont chacun un risque évalué à 70%. A vrai dire, il semble impossible de sombrer à la dernière place avec Reto Berra dans les buts. Mais les premières journées ont montré que rien n’est vraiment impossible en hockey sur glace. Berra a déjà égaré quelques points en cours de route et a ressemblé à un gardien d’opérette lors de la défaite 6-0 contre Bienne. Son pourcentage d’arrêts sur ce début de saison est seulement de 86,78%. Dites-moi s'il préservera mieux ses cages à l'avenir, et je vous dirai si Kloten tombera à la dernière place.

A propos de Reto Berra ⬇️

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Quant à Bienne, l’équipe est-elle réellement une machine à spectacle, ou le 6-0 infligé à Kloten était-il simplement dû à un caprice des dieux du hockey? Lors de la récente défaite 2-0 contre Genève-Servette, il y a eu peu de show et aucun but. L’équipe semble par ailleurs dépendre de Skinner, alors que son gardien vedette, Säteri, perd de sa superbe.

Le HC Bienne a démontré ces trois dernières années qu’il savait traverser les crises. Mais depuis leur finale en 2023, les Seelandais n’ont encore jamais eu à gérer une crise profonde. Celle d’une chute au fond du classement.

On saura sans doute en novembre qui terminera bon dernier de la saison régulière. Vu l’équilibre du championnat, Langnau, Rapperswil, Kloten, Bienne ou Ajoie, et même Ambri, ne pourront aucunement se remettre de quatre ou cinq défaites consécutives. L’une de ces équipes connaîtra pourtant une telle série. La variante la plus probable reste toutefois la plus ennuyeuse et la moins spectaculaire: que ce soient les Jurassiens qui l’essuient.

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