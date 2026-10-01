La Nati de hockey va vivre l’enfer

L’équipe de Suisse devra faire face à une ambiance particulièrement hostile pour ses débuts au Championnat du monde 2027. Voici pourquoi.

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Les passionnés de hockey le savent déjà: l’équipe de Suisse lancera son Championnat du monde 2027 dans un lieu très particulier. La Nati affrontera en effet l’Allemagne le jeudi 13 mai à Gelsenkirchen, dans l’enceinte habituellement occupée par le club de football de Schalke 04. Une affiche de prestige, mais aussi un sérieux défi pour les Suisses, qui évolueront dans une ambiance qui s’annonce largement acquise à la Mannschaft.

Les médias allemands ont annoncé ces dernières semaines que les billets s’écoulent à grande vitesse. Résultat: des dizaines de milliers de supporters allemands sont attendus pour encourager l’hôte du tournoi et faire peser un maximum de pression sur les épaules des joueurs de Jan Cadieux.

Le stade de Gelsenkirchen affiche une capacité d’environ 61 574 places et elles risquent fort d’être toutes occupées. Lors de la première vague de vente, cet été, 38 000 billets avaient trouvé preneur en seulement quelques heures, poussant ensuite l’IIHF à annoncer la clôture officielle de cette première phase.

Depuis, la deuxième vague a débuté et l’engouement ne s’est pas démenti. Les disponibilités sont désormais extrêmement limitées. Sur le site de la Fédération internationale, la plupart des secteurs affichent le même message: «not enough seats available», autrement dit, plus assez de places disponibles.

À l’heure actuelle, seules quelques offres à 450 euros subsistent, dans la catégorie hospitality «LaOla-Club» (secteurs 3 et 5), comprenant un siège Business, un buffet et les boissons.

Les supporters suisses, eux, sont attendus dans les blocs V et W. Une petite enclave rouge et blanche dans l’immensité du stade. Mais là encore, impossible de trouver des billets disponibles.

Preuve de l’énorme engouement suscité par cette affiche, des places circulent déjà sur le marché secondaire, parfois à des tarifs nettement supérieurs à leur prix initial. Une chose est sûre: la Suisse devra s’attendre à une atmosphère bouillante à Gelsenkirchen en 2027.

