Magnus Carlsen l'a mauvaise. Le champion du monde d'échecs a été battu et ce n'est peut-être pas à la loyale... keystone

Ce joueur aurait gagné contre le champion du monde d'échecs grâce à un sex-toy anal

Un scandale fait rage dans le monde des échecs: un jeune joueur américain a-t-il triché pour gagner contre le champion du monde, le Norvégien Magnus Carlsen? S'il n'y a pas de preuve, la méthode que l'on soupçonne d'utilisation ne manque pas de piquant...

Vous souvenez-vous de Charles Ingram? Cet Anglais avait gagné l'édition britannique de «Qui veut gagner des millions» en trichant, en 2001.

Sa méthode? Il était aidé d'un complice présent dans le public, qui recevait des messages sur son téléphone et toussait au moment adapté pour indiquer la bonne réponse.

Le champion mondial surprenamment battu

Et bien figurez-vous que cette méthode — l'envoi caché et interdit d'un signal — est soupçonnée d'avoir été réutilisée lors d'un tournoi d'échecs qui a vu le champion mondial en titre perdre face à un illustre inconnu, explique blick.ch, qui relate une histoire du Guardian. Mais le signal envoyé change radicalement des toussotements...

Et si les soupçons sont si élevées, c'est parce que Hans Niemann, un jeune Américain de 19 ans a battu le champion du monde en titre, le Norvégien Magnus Carlssen, à la surprise générale.

Les faits ont eu lieu lors d'un tournoi mineur d'échecs à St-Louis, aux Etats-Unis et secouent le monde des échecs.

Si le champion battu ne veut pas passer pour un mec qui l'a mauvaise, il a laissé sous-entendre sur Twitter, en postant un mème bien connu («Si je parle, je vais avoir des problèmes»), qu'il ne s'était pas fait battre à la loyale.

Des perles vibrant à distance

Mais comment triche-t-on aux échecs? Le jeune Hans Niemann aurait reçu des signaux lui indiquant le bon coup à jouer au bon moment, grâce à un complice à distance secondé d'une intelligence artificielle (IA).

Et le signal en tant que tel? Bon, vous avez lu le titre, non? Oui oui: ce serait un sex-toy anal, composé de perles et qui aurait été inséré dans le rectum de notre gentleman stratège.

Les vibrations que l'objet émet peuvent être activées à distance, ce qui expliquerait que la triche soit passée inaperçue. Une théorie pas si farfelue, puisque de nombreux experts du milieu l'ont partagée.

Prêt à défendre son honneur

Hans Niemann ne s'est pas laissé démonter et a défendu que sa victoire contre Magnus Carlssen n'est que du fait de son talent. Il est bien décidé à le prouver:

«S'il faut que je me déshabille pour ma prochaine partie, je le ferai!» Hans Niemann the guardian

Le jeune homme a d'ailleurs déjà été épinglé pour des cas de triche dans le passé, lors de jeu en ligne. «Je suis désormais clean», assure-t-il. Affaire à suivre.

(acu)