Le pilote de F1 Charles Leclerc a sorti un single – un morceau de piano – jeudi dernier, qui a déjà été écouté 1,5 million de fois sur Spotify. image: keystone/shutterstock

Cette star de la F1 a sorti son premier morceau de musique

Le pilote monégasque Charles Leclerc, pianiste amateur, a posté une instrumentale sur Spotify et les réseaux sociaux. Et elle fait un carton.

Le point commun entre Yann Sommer, Guillaume Hoarau et Djibril Cissé? Tous ont été de grands sportifs (footballeurs, dans leur cas) en pratiquant la musique assidûment dans leur temps libre. Bastian Baker, lui, a été hockeyeur semi-pro avant de connaître le succès guitare et micro en main. A cette liste de personnes qui prouvent les liens étroits entre ces deux mondes, on peut ajouter depuis jeudi dernier le pilote de F1 Charles Leclerc.

Le troisième du récent Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche a sorti sur Spotify et les réseaux sociaux un single. Il s'agit d'un seul morceau, sur lequel le Monégasque joue du piano avec, en fond, des instruments à cordes qui font l'harmonie. Et ce morceau mélancolique, intitulé «AUS23 (1 :1)», marche bien: en quatre jours, il avait déjà été écouté plus de 1,5 million de fois sur Spotify.

Charles Leclerc (25 ans) a exprimé sa satisfaction et les raisons de sa création dans une interview:

«Je suis heureux de partager avec vous un titre au piano, née de ma passion pour la musique et créée comme un moyen de se déconnecter de la F1 et de se détendre entre les courses» Charles Leclerc, pilote de F1

Le pilote Ferrari, qui a commencé à jouer du piano pendant la pandémie de Covid-19, explique qu'il a appelé ce morceau «AUS23» parce qu'il l'a enregistré en marge du Grand Prix d'Australie, le mois dernier.

Le classement actuel du championnat du monde de F1 image: txt

L'actuel 6e du championnat du monde a bénéficié de l'aide d'amis pour poster son travail musical sur les différentes plateformes et gérer l'administratif. Et si Charles Leclerc est à l'aise derrière un piano, pour dire qu'il pratique cet instrument depuis quelques mois seulement, ce n'est pas forcément un hasard: certaines qualités comme la coordination, l'observation ou le toucher sont requises à la fois dans la pratique sportive – conduire une voiture de course, notamment – et celle d'un instrument de musique.

Reste à voir si le Monégasque convertira d'autres pilotes pour, qui sait, un jour sortir un album en groupe! (yog)