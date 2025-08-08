Ardon Jashari lors de son arrivée à l'AC Milan. Keystone

Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan

Quel salaire touchera le joueur de 23 ans? Quelles sont ses perspectives de carrière? Et quel impact ce transfert aura-t-il sur la sélection suisse? Voici les détails.

Etienne Wuillemin / ch media

Après plusieurs semaines d'attente, le transfert est enfin bouclé. Ce mercredi soir, l'AC Milan a officialisé la nouvelle: «Ardon est désormais l'un des nôtres!» Les Rossoneri ont déboursé 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur, qui signe un contrat de cinq ans. À 23 ans, Jashari percevra au minimum 12 millions de francs suisses durant cette période, et son salaire pourrait bien être réévalué dans un futur proche. La saison débute le 23 août, avec un match à domicile face à Cremonese.

Milan représente le prochain grand défi dans la carrière encore naissante de Jashari. Et selon les prévisions, il saura le relever avec brio. Car Jashari est un véritable phénomène. Il suffit de le regarder quelques minutes lors d'un match pour s'en rendre compte: son calme, sa présence, sa capacité à maîtriser le jeu font merveille, tout cela avec une facilité impressionnante. Ce sont des qualités rares, difficilement inculquables. En réalité, soit un joueur possède cette aura, soit il ne l’a pas.

Jashari évoluait à Bruges avant de rejoindre l'Italie. Image: keystone

Ardon Jashari est un leader naturel, une qualité qu'il a déjà montrée au FC Lucerne. Lorsque Mario Frick prend les rênes du club à la fin de l'année 2021, il remarque immédiatement le talent de Jashari. Dès son premier entraînement, il en est convaincu: ce jeune joueur a un avenir prometteur. Jashari s'impose rapidement au cœur du jeu lucernois, un rôle de leader qu'il conservera jusqu'à l'été 2024.

Arrivé à Bruges, Jashari doit patienter quelques semaines avant de voir sa chance se présenter. Mais une fois cette opportunité saisie, il impressionne. En Belgique, personne n'attendait un joueur suisse. Dès octobre, il devient titulaire. Son équipe ne perd plus un seul match jusqu'à fin janvier. Mieux encore: à la fin de la saison, Jashari est élu meilleur joueur de l'exercice, bien que Bruges termine «seulement» 2e derrière Genk.

A Milan désormais, il n'y a aucune garantie que le succès soit au rendez-vous, mais le club rossonero pourra difficilement faire pire que la saison précédente, terminée au 8e rang de Serie A. Cela signifie également que Jashari aura un an pour s'adapter, sans la pression d’une compétition européenne, avec la possibilité de se concentrer pleinement sur la Serie A. Et puis il y a Luka Modric. Après 13 saisons au Real Madrid, le génial croate (bientôt 40 ans) a rejoint Milan et prendra Jashari sous son aile.

Luka Modric portera le 14 en Italie. Keystone

Avec le transfert de Jashari, le FC Lucerne bénéficie également d'une belle somme. Bruges avait payé environ six millions de francs au FCL. Le club alémanique recevra environ trois millions supplémentaires grâce à sa part sur la revente et les indemnités de formation. Des chiffres que le directeur sportif lucernois Remo Meyer ne souhaite pas commenter.

Ce qui est certain, c'est que le FCL a de l'argent en plus, qu’il n’avait pas prévu dans son budget. «C’est comme de la confiture sur du pain», compare Josef Bieri, président intérimaire du FCL. Ce qui l'a surtout impressionné chez Jashari, c’est la clarté avec laquelle celui-ci suit son chemin, même dans les moments difficiles, toujours concentré sur son objectif.

Lucerne profitera aussi du transfert de son ancien joueur en Lombardie. Image: keystone

En Suisse centrale, on n’a pas totalement oublié que Jashari avait un jour tenté de forcer son transfert vers le FC Bâle. Le FCL est resté ferme, expliquant à Jashari qu’il voulait l’aider dans sa progression, mais pas en le laissant rejoindre un concurrent suisse. Jashari a reconnu son erreur et, après avoir été temporairement démis de son rôle de capitaine, a toujours donné le meilleur de lui-même, sans jamais se laisser abattre.

«Jashari n’a jamais hésité à rêver grand. Cette mentalité fait sa spécificité, même si elle n’est peut-être pas toujours bien perçue en Suisse» Andreas Grüter, président de l'association «FCL-Basis», qui détient 10 % des actions du FCL et compte plus de 1600 membres.

Bien que Jashari n’ait que 23 ans, il a déjà fait la Une de nombreux journaux. D'abord lors de la Coupe du monde 2022, après la victoire de la Suisse contre la Serbie, quand il a prêté son maillot à Granit Xhaka pour un message en hommage au combattant kosovar Adem Jashari. Ensuite lorsqu'il a voulu forcer son départ à Bâle, puis quand il a refusé d’être appelé en sélection U21, enfin lorsque peu avant de partir pour Milan, il n'a pas voulu poser pour la photo d’équipe de Bruges. Une décision qui n’a pas été bien accueillie en Belgique.

«Il est probable que d’autres chapitres viendront s’ajouter à l’histoire de Jashari», déclare une personne qui connaît très bien le joueur. Mais ce n’est pas dit de manière négative. Au contraire.

«Je n’ai jamais vu un joueur qui paraît aussi égocentrique et arrogant. Mais ce qui est particulier, c’est qu’on se surprend à penser: mince, il a raison! C’est pour cela que je suis fermement convaincu que Jashari sera bientôt le patron sur le terrain à Milan. Et qu’un jour, il jouera dans l’un des deux meilleurs clubs du monde.»

Le transfert de Jashari est une excellente nouvelle pour l’équipe nationale suisse. Dix mois avant la (possible) Coupe du monde, l’un des futurs joueurs clés de la sélection pourra progresser dans un grand championnat.

Jashari compte 4 sélections (0 but) avec la Nati. Keystone

À long terme, ce sont surtout les expériences acquises au cours de sa carrière déjà riche et mouvementée qui compteront plus que ses quatre sélections. Il semble bien qu'Ardon Jashari aura très bientôt des responsabilités en équipe nationale également. (jcz/riz/aargauerzeitung.ch)