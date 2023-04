Mario Balotelli parle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Balotelli: «C'est ma faute si Messi et Ronaldo ont tout gagné»

Mario Balotelli explique que si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont empilé autant de Ballon d'Or, c'est en bonne partie grâce à lui. Sans rire.

Plus de «Sport»

Dans une interview au podcast italien «Muschio Selvaggio», Mario Balotelli est revenu sur les temps forts de sa carrière. Très exactement: sur les temps forts qu'il aurait pu avoir et qu'il semble renoncer à connaître un jour, vu le ton passéiste de l'entretien.

Entre autres convictions profondes, l'attaquant du FC Sion explique que si Lionel Messi et Cristiano ont remporté autant de Ballons d'Or, c'est aussi, beaucoup, parce que lui-même n'a évolué qu'à 20% de ses possibilités.

Extrait Vidéo: watson

Mario Balotelli ne rigole pas: «Mon agent, qui nous a malheureusement quittés, avait l'habitude de dire que Messi et Ronaldo gagnaient le Ballon d'Or chaque année parce que je n'exprimais que 20% de mes capacités. La phrase est un peu grande mais il avait raison.»

«Raiola me disait toujours la même chose: si Messi et Cristiano Ronaldo ont autant de Ballons d'Or, c'est de ta faute»

Balotelli valide et arrive au même calcul: «J'ai trop souvent joué à 20% de mon potentiel.» Il ne semble pas considérer que c'est un gâchis. «Moi, un talent gâché? Je sais que j'ai commis des erreurs, mais c'est vrai aussi que les projecteurs étaient toujours braqués sur moi. Outre mon caractère et mon étiquette de prodige, le fait d'être le premier Noir en équipe d'Italie a également contribué à ce que les gens s'intéressent autant à ma vie privée. J'ai vu des collègues faire bien pire que moi... Bien sûr, j'aurais certainement pu travailler plus, mais j'ai tout gagné en club. Je n'ai manqué que l'Euro et la Coupe du monde en équipe nationale.» (chd)