Une spectatrice instable sème le chaos dans le peloton

Scène rocambolesque sur le Tour d'Espagne féminin mercredi: une femme venue assister à la course a provoqué une chute après avoir perdu l'équilibre au passage du peloton.

Alors que le Tour d'Italie débutera vendredi, les femmes, elles, sont déjà à l'œuvre en Grand Tour et participent depuis dimanche à La Vuelta Femenina, autrement dit le Tour d'Espagne féminin, qui en était mercredi à la quatrième étape entre Pedrola et Borja.

Or avant même qu'elle ne débute, une chute, et pas n'importe laquelle, est intervenue en ville durant le défilé, c'est-à-dire entre le départ fictif et le départ réel.

Celle-ci a été provoquée par une spectatrice installée en hauteur, sur ce qui s'apparente à des marches, et qui a perdu l'équilibre au moment où elle saluait le peloton, composé de deux Suissesses: Linda Zanetti (Uno-X Mobility) et Marlen Reusser (Movistar).

La chute en vidéo ⬇️ Vidéo: extern / rest

Soudain positionnée sur la route, cette femme est entrée en contact avec la Néerlandaise Anniek van Alphen de l'équipe Fenix-Deceuninck qui, une fois déstabilisée, est tombée quelques mètres plus tard de manière spectaculaire. Fort heureusement, cette chute a semble-t-il eu peu de conséquences sur la coureuse de 26 ans, puisque cette dernière a pu prendre part à l'étape accidentée du jour, tout en la terminant en compagnie du gruppetto.

A l'avant, c'est sa compatriote Anna van der Breggen, de retour à la compétition cette saison, qui a décroché la victoire d'étape, alors que la Suissesse Marlen Reusser a validé un nouveau top 10. Femke Gerritse, elle, porte actuellement la tunique de leader du classement général.



