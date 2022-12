Antoine Griezmann est passé de buteur des Bleus à quasi milieu défensif. Il est devenu indispensable à l'équipe de France. Image: keystone

Avec son nouveau rôle, Griezmann est devenu indispensable aux Bleus

Lors du titre de champion du monde 2018, Antoine Griezmann était buteur. Quatre ans plus tard, même s'il ne marque plus, son rôle en équipe de France est encore plus important. Et ce sera encore le cas face à l'Argentine dimanche en finale.

Raphael Gutzwiller / ch media

Tout a commencé par une boutade. En octobre 2019, raconte la légende, après une victoire laborieuse 1-0 contre l'Islande, l'entraîneur Didier Deschamps aurait lancé à Griezmann lors du dîner: «Tu sais que tu ferais un très bon milieu défensif?» L'interpellé aurait simplement souri.

A l'époque, Antoine Griezmann s'était établi en tant que joueur créatif au sein des Bleus. Il avait été le meilleur buteur de l'Euro 2016 et le meilleur buteur français lors de la Coupe du monde 2018. Un rôle pour lui au milieu de terrain défensif? Difficile à imaginer. Mais la boutade de Deschamps est devenue sérieuse. Et c'est ainsi que l'ancien joueur créatif est devenu, lors de cette Coupe du monde, peut-être le meilleur milieu de terrain central. Griezmann parvient à combiner parfaitement le milieu de terrain et l'attaque et, grâce à son expérience, aide l'axe du milieu des Français, par ailleurs jeune, à s'organiser.

Entre le Mondial 2018 et celui de 2022, Antoine Griezmann s'est métamorphosé avec les Bleus. Image: keystone

Il y a cette scène de la demi-finale contre le Maroc, lorsque Griezmann «fait le ménage» dans sa propre surface de réparation et coordonne ensuite ses coéquipiers. Son rôle a changé, mais il n'est pas moins important, même si Griezmann n'a pas encore marqué un seul but. «Il peut donner le tempo dans le jeu. Il peut le rendre rapide ou le calmer. Il a un rôle très important et apporte beaucoup à l'équipe, aussi bien sur le terrain qu'en dehors», loue le défenseur central Raphaël Varane. Et l'entraîneur Deschamps de préciser:

«Je lui demande maintenant d'autres choses, mais ce n'est pas comme si nous l'avions sacrifié. Il interprète son rôle très intelligemment et crée un équilibre»

Un corps chétif et des Sud-Américains salvateurs

La biographie de Griezmann ne laissait pas présager qu'il deviendrait footballeur professionnel. Certes, son grand-père Amaro Lopes avait également été footballeur professionnel dans les années 1950, mais Antoine était passé entre les mailles du filet en France. Trop maigre, c'était le verdict. Grâce à un recruteur, il a trouvé le chemin de Saint-Sébastien et le Real Sociedad, au Pays basque espagnol, où il a rencontré l'entraîneur uruguayen des jeunes Martin Lasarte.

Antoine Griezmann souffrait d'un physique trop chétif en juniors. Image: keystone

Aujourd'hui encore, Griezmann apprécie le style de jeu uruguayen, dans lequel le combat et l'intensité jouent un rôle aussi important que l'art du ballon. Sous la direction de Lasarte, il apprend à utiliser correctement son corps un peu frêle et s'impose comme ailier dans l'équipe professionnelle espagnole. En 2014, il participe pour la première fois à la Coupe du monde avec l'équipe de France, où il fait les cent pas sur le côté gauche lors de la défaite 1-0 en quart de finale contre l'Allemagne.

Il est ensuite transféré à l'Atlético de Madrid où, sous la direction de l'entraîneur Diego Simeone, le travail quand l'adversaire a le ballon est plus important que celui avec la balle dans les pieds. Lorsque l'Atlético est en possession du cuir, Griezmann est le chef d'orchestre. Il devient alors un artiste, aussi au sein des Bleus.

Spleen catalan, clause bizarre et pilier des Bleus

Avec le ballon, les Français évoluent dans un système 4-2-1-3, Griezmann jouit alors d'une grande liberté en tant que meneur de jeu. Il a délivré plus de passes décisives (3) que n'importe qui d'autre dans ce tournoi. Quand c'est l'adversaire qui a le cuir, la France évolue en 4-4-2, car l'ailier Kylian Mbappé n'effectue que peu de travail défensif.

Griezmann évolue alors en double six avec Aurélien Tchouaméni et défend systématiquement. Il brille dans toutes les statistiques: il gagne le plus de duels contre le Danemark, parcourt la plus grande distance contre la Pologne et fait le plus de tacles contre l'Angleterre. Il a fait plus de pressing défensif qu'aucun autre de ses coéquipiers pendant tout le tournoi.

Griezmann a fait de gros progrès et d'importants efforts défensivement avec le maillot de la France. Image: keystone

Rien ne laissait présager qu'Antoine Griezmann jouerait également un rôle important dans l'équipe de France lors de cette Coupe du monde, après ses dernières années. En 2019, il a quitté l'Atlético pour Barcelone contre une indemnité de transfert fixe de 120 millions d'euros, mais il n'a jamais été heureux en Catalogne. Son style de jeu ne convenait pas à l'équipe-emblème du Tiki-Taka, Griezmann était moqué par les supporters et catalogué comme un joueur gâchant des occasions. De plus, le club a connu des problèmes financiers.

En 2021, Griezmann est retourné à l'Atlético, mais le chapitre barcelonais n'était pas encore tout à fait clos. Son contrat de prêt contenait une clause selon laquelle il aurait coûté beaucoup plus cher s'il avait été souvent utilisé. C'est ainsi qu'il n'a pu jouer que moins d'une demi-heure dans de nombreux matchs pour l'Atlético.

Ce n'est qu'en octobre que les deux clubs sont parvenus à un accord.

Mais pendant tout ce temps, son rôle au sein de l'équipe de France n'a jamais été menacé. Deschamps et Griezmann s'apprécient et se font confiance. Au cours des 72 derniers matchs internationaux de la France, Griezmann a toujours été présent sur le terrain, récemment dans un rôle différent. «L'équipe a besoin de moi au cœur du jeu», reconnaît-il. Meneur de jeu en attaque et récupérateur en défense: l'ancien buteur est devenu ce très bon milieu défensif que Deschamps avait déjà vu en lui en 2019.