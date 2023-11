Le gardien de Young Boys Anthony Racioppi est très bon dans cette Ligue des champions 2023/24. Image: KEYSTONE

Voici l'homme qui peut sauver YB face à City

Young Boys défie Manchester City ce mardi soir (21h00) en Ligue des champions. Pour réaliser un exploit, les Bernois comptent sur leur gardien Anthony Racioppi. Présentation du portier genevois en 5 points.

YB n'a de loin pas été ridicule au match aller à Berne contre Manchester City (1-3). Les Bernois avaient offert une belle résistance face à l'armada offensive mancunienne, ne concédant le premier but qu'après 48 minutes. Ce mardi soir (21h00), ils devront réaliser une prestation encore plus convaincante pour ne pas perdre: ramener 1 point de l'antre du champion d'Europe en titre serait déjà un petit miracle.

Pour y parvenir, les «jaune et noir» comptent sur leur gardien Anthony Racioppi (prononcer RA-TCHIO-PI), qui sera sans doute largement mis à contribution. Le Genevois est excellent depuis le début de cette Ligue des champions. Ce qu'il faut savoir sur lui en 5 points👇

Formé à Lyon

Anthony Racioppi (24 ans) est formé à l'Olympique Lyonnais. Le jeune homme, qui a grandi à Thônex (GE), rejoint le club français en 2011 à seulement 13 ans, après avoir été repéré quand il jouait dans les juniors C de Chênois et en sélection genevoise. Il déménage seul à Lyon et intègre les M14 de l'OL. Le Genevois aux origines italiennes y effectuera presque toute sa formation.

Des galères

Le «presque» est important, il sous-tend les galères administratives par lesquelles Anthony Racioppi est passé à Lyon. Lors de sa première saison, en M14, il n'a tout simplement joué aucun match. En cause: un règlement Fifa sur les transferts à l'étranger des mineurs de moins de 16 ans (un jeune footballeur ne peut pas jouer à plus de 50 km des frontières de son pays). Même problème l'année suivante, alors il est prêté à Annecy (ville suffisamment proche de la Suisse), où il évolue avec les M17.

Anthony Racioppi lors de sa période lyonnaise. image: instagram

Le Genevois revient à Lyon en 2015, toujours dans la structure junior. Quelques semaines plus tard, il est victime d'une double fracture tibia-péroné, qui le laisse sur la touche quatre mois. Racioppi s'accroche et fait même sa première apparition à l'entraînement avec les pros. Il signe son premier contrat pro en octobre 2017 et évolue avec la réserve, en quatrième division. C'est en mai 2018, en toute fin de saison, que le gardien suisse rejoint la première équipe. Il y restera comme remplaçant jusqu'en été 2020, sans y jouer le moindre match de Ligue 1.

Une légende comme mentor

A Lyon, Anthony Racioppi est pris sous l'aile de Grégory Coupet, ancien portier légendaire de l'OL et de l'équipe de France (34 sélections). Les deux hommes se retrouvent ensuite en équipe première. Et c'est l'ancien gardien français qui attire son protégé genevois à Dijon, quand il devient entraîneur des gardiens dans le club bourguignon à l'été 2020.

Grégory Coupet, ancien gardien de Lyon et de l'équipe de France. Image: keystone

D'abord remplaçant à YB

En Bourgogne, Racioppi joue 21 matchs de Ligue 1 lors de l'exercice 2020-2021, ponctué par une relégation. Il reste au mercato estival mais n'est même pas titulaire en deuxième division. Alors en janvier 2022, quand YB le contacte en vue de remplacer le titulaire habituel David von Ballmoos, blessé à l'épaule, il saute sur l'occasion. Le Genevois, numéro 2 après le retour de von Ballmoos en mars, devient champion de Suisse quelques mois plus tard. En novembre 2022, von Ballmoos se blesse à nouveau gravement au genou et Racioppi le remplace jusqu'à la fin de la saison. L'ex-junior de Chênois enchaîne avec un deuxième sacre en 2023.

Anthony Racioppi a été excellent face à Manchester City au match aller, réalisant plusieurs parades décisives. Image: KEYSTONE

David von Ballmoos revient de sa pause forcée en septembre dernier, mais les dirigeants bernois maintiennent Anthony Racioppi comme numéro 1. «Il a mérité, grâce à ses très bonnes performances, de rester dans le but. Cela correspond à nos principes, que nous voulons mettre en place à tous les étages: chacun doit gagner sa place», justifiait dans des propos repris par Blick le directeur sportif Steve von Bergen. Jackpot donc pour le gardien genevois, qui a la chance d'évoluer en Ligue des champions.

Une première avec la Nati

Ses très bonnes prestations en championnat et en Ligue des champions cette saison lui ont ouvert les portes de l'équipe nationale en septembre. Après le forfait de Gregor Kobel pour le match contre Andorre, Murat Yakin a appelé Anthony Racioppi.

Ne vous inquiétez pas: malgré ses lunettes, Anthony Racioppi voit très bien les ballons. image: instagram

Cette première convocation n'a pas débouché sur une sélection, mais celle-ci risque bien d'arriver bientôt si le jeune gardien poursuit sur sa lancée. On serait tout sauf étonné si le sélectionneur est au stade ou devant sa TV ce mardi soir pour scruter la prestation d'YB et celle de son dernier rempart.