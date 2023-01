Cristiano Ronaldo ne pourra pas jouer son premier match avec Al-Nassr ce jeudi. image: keystone

Des milliers de fans déçus: Ronaldo manque son premier match avec son club

La star portugaise aurait dû faire ses débuts ce jeudi à 16h00 avec sa nouvelle équipe saoudienne d'Al-Nassr. Tous les billets ont été vendus. Mais les dirigeants ont oublié un détail important.

Les 28 000 supporters qui ont acheté un billet pour le match entre Al-Nassr et Al-Tai – 20 000 de plus que la moyenne cette saison – resteront-ils tous au stade? Rien n'est moins sûr: nombre d'entre eux risquent d'être déçus lorsqu'ils seront assis dans les tribunes du Mrsool Park de Riyad et constateront que Cristiano Ronaldo n'est pas sur la pelouse. Ni même sur le banc ou la feuille de match.

La raison? Elle date de huit mois. Le 9 avril dernier, CR7 et son ex-club de Manchester United s'inclinent 1-0 à Everton. En quittant le terrain, le Portugais, déçu et frustré, fracasse au sol le téléphone d'un fan adverse, qui a été endommagé.

La fédération anglaise annonce alors l'ouverture d'une enquête. Elle l'a apparemment menée minutieusement: le verdict n'est tombé que le 17 novembre. Résultat: une amende de 50'000 livres (56'000 francs suisses) et une suspension de deux matchs.

Une longue attente

Cinq jours plus tard, Manchester United annonce la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo (une décision qui n'a, à priori, rien à voir avec cet épisode). La star se retrouve sans club, mais pas tirée d'affaire en ce qui concerne cette suspension. Et pour cause: les règles de la Fifa prévoient qu'en cas de transfert, les mesures disciplinaires d'une durée maximale de quatre matchs infligées par l'ancienne fédération et pas encore entièrement purgées doivent être appliquées par la nouvelle fédération.

En Arabie saoudite, Ronaldo est devenu plus soigneux avec les téléphones des fans. image: www.imago-images.de

En clair, Ronaldo doit attendre deux matchs officiels d'Al-Nassr avant de pouvoir être aligné pour la première fois par le club saoudien. Il ne devrait donc faire ses débuts que le 21 janvier, lors de la rencontre à domicile contre Al-Ettifaq.

Mais Cristiano Ronaldo sera probablement présent – en civil, donc – au stade ce jeudi. Avant le match, il devrait être présenté une nouvelle fois aux fans, deux jours après sa présentation officielle. (ram)