Ce stade mythique est dans un triste état

La rencontre Manchester United - Arsenal, disputée dimanche en Premier League sous des trombes d'eau, nous rappelle qu'Old Trafford est un stade vieux de 114 ans.

Old Trafford - la mythique enceinte de Manchester United - ne mérite peut-être plus son surnom de «Théâtre des rêves». D'abord parce que Man U a perdu de sa superbe, et que les supporters n'ont plus devant eux cette équipe qui dominait tant l'Angleterre. Ensuite parce que ce stade se trouve aujourd'hui dans un état lamentable.

Il est tombé dimanche, à l'occasion de Manchester United - Arsenal, 4,23 cm d'eau selon le club mancunien, soit plus qu'au cours du mois de mai 2023. Autant dire que le toit d'Old Trafford n'a pas résisté, et que la pluie s'est infiltrée un peu partout dans l'enceinte.

Une énorme chute d'eau, s'abattant sur les sièges les plus proches du terrain, était perceptible vers l'un des poteaux de corner. Il y avait d'autres invasions ailleurs et des inondations dans certains secteurs. Le tunnel des joueurs ainsi que les vestiaires présentaient également quelques fuites.

Vidéo: twitter

Jim Ratcliffe, co-propriétaire de Manchester United, a annoncé que le stade devrait subir prochainement des travaux de rénovation. Une expansion est même à l'étude.

Pour la petite histoire, United a également pris l'eau sur le terrain, puisque les Gunners se sont imposés 1-0 lors de ce match. Les fans d'Arsenal ne se sont pas retenus pour entonner «Old Traffod s'effondre» et ainsi chambrer leur grand rival.

(roc)