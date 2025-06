Je n'oublierai pas de sitôt ma rencontre avec une buse (médaillon)

«Quelque chose m’a agrippé pendant mon jogging»

J'ai vécu une drôle de mésaventure samedi dernier en Suisse, sur mon itinéraire habituel de course à pied. Voici ce qu'il m'est arrivé.

ralf streule

Plus de «Sport»

Comme beaucoup de bonnes histoires, celle-ci commence dans une chambre à coucher. Samedi matin, 6h. La chaleur étouffante de la pièce suffirait à vous réveiller, mais c'est déjà fait par mon fils de 6 ans.

Tout le monde se rendort – sauf moi. L’heure est venue d’aller courir. Mes cuisses me tirent un peu, certes, mais Dominic Lobalu a bien battu le record suisse du 5000 mètres récemment, malgré des douleurs similaires. Mon objectif ce matin: aller deux fois plus loin que lui, mais deux fois moins vite.

Je me glisse silencieusement jusqu’à la commode. Dans la pénombre de la chambre, difficile de distinguer les maillots de course. Evidemment, je tombe sur ce t-shirt rose fluo offert jadis lors de la course de l’Ascension. Un choix vestimentaire que je ne vais pas tarder à regretter.

«La sensation de griffes acérées »

Je me rends à vélo dans la campagne saint-galloise au départ de mon itinéraire habituel de course à pied. Je laisse ma casquette près de mon VTT: le ciel étant légèrement couvert, mon crâne chauve ne craint rien. Cette décision aussi, je vais la regretter.

Vingt secondes plus tard, première frayeur: sur ma droite, dans les buissons près du petit ruisseau de la Goldach, un gros pelage brun s’agite. Je m’arrête, je stoppe ma montre (je veux tout de même afficher un temps moyen honorable à la fin). A un mètre de moi, un castor se dresse sur ses pattes arrière, agrippe un arbre de ses griffes avant, ronge l’écorce et exhibe ses grandes dents. Il reste là, imperturbable pendant plusieurs minutes, même face à mon t-shirt fluorescent. Jamais je n’avais vu un tel spectacle d’aussi près, sauf peut-être dans un documentaire animalier.



Mais le plus étonnant – et le plus spectaculaire – reste à venir en matière de rencontres animales. Après six kilomètres de course, au moment précis où je viens de franchir la montée la plus ardue, je sursaute. Une ombre, puis un léger «whoosh…». Quelque chose m’agrippe l’arrière du crâne. J’ai la sensation de griffes acérées. Et ce sont bien des griffes acérées. Je lève les yeux: un rapace plane au loin, tandis que je porte la main à ma tête pour toucher l’éraflure.

Le regard perçant de la buse: gare au joggeur en tenue fluo qui s’approche de ses petits. Image: Lecteur reporter: Peter Wehrli

Il me semble entendre un cri perçant, comme celui d’un aigle – ou peut-être est-ce mon imagination. Je viens d’être attaqué par un milan royal. Ou était-ce une buse? Ce que je ne connaissais que par les journaux vient donc de m’arriver. Est-ce à cause de mon t-shirt fluo? «Par précaution, il est recommandé de ne pas porter de vêtements voyants…», lirai-je plus tard. «…et, pour les joggeurs, de ralentir l’allure dès qu’un rapace est en vue.»

Attaques entre mai et juillet

Soyons honnêtes: l’allure n’était clairement pas le problème. «En cas d’attaque, mieux vaut consulter un médecin et, si nécessaire, se faire administrer un vaccin contre le tétanos.» Là-dessus au moins, je suis à jour.

On peut encore lire: «Les attaques contre les joggeurs surviennent principalement entre mai et juillet, période durant laquelle les buses défendent leur territoire et leurs petits.» Bon à savoir. «Portez une casquette ou un casque.» Une casquette aurait suffi. «Ces attaques se produisent le plus souvent sur des sentiers en lisière de forêt.» C’était exactement le cas. «Mais, la plupart du temps, la frayeur provoquée par l’attaque est plus grande que la blessure elle-même.» Exact. Ce n’est, en réalité, qu’une petite égratignure.

Je rentre prendre mon petit-déjeuner et vérifier ma petite blessure. «Tu saignes», dit mon petit, désormais bien réveillé. Dois-je signaler l’incident quelque part, pour avertir les autres joggeurs? Considérons qu'avec cet article, c’est désormais chose faite. Cela dit, me fait-on remarquer le lendemain, un panneau d’avertissement avait bien été installé dans le bois où j'ai couru.