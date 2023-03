Le tifo des fans de Young Boys dimanche contre Bâle était impressionnant, mais il l'aurait été encore davantage sans la malice de leurs rivaux bâlois. Image: KEYSTONE

Comment des fans du FC Bâle ont gâché la chorégraphie de ceux d'YB

Des supporters bâlois ont réussi à pénétrer dans les locaux des ultras de Young Boys. Une effraction qui leur a permis de ruiner dimanche le tifo de ces derniers pour les 125 ans du club.

Jakob Weber / ch media

C'était la banderole déployée dans le secteur visiteur du Wankdorf dimanche avant le match Young Boys - Bâle:

«Gspannt uff d YB-Jubiläums-Choreo? www.Choreohalle.ch»

En français: «Impatient de voir la chorégraphie pour le jubilé de YB? www.Choreohalle.ch». Ceux qui sont allés visiter la page web suggérée par les fans bâlois ont vite compris qu'ils avaient atterri sur un drôle de site web. A première vue, on a l'impression d'être sur un site qui retrace la fabrication du tifo – la chorégraphie avec grandes banderoles et drapeaux – des fans bernois. Mais, en fait, il s'agit d'une mauvaise blague des supporters rhénans.

Dans la rubrique FAQ, on peut par exemple voir sous le point «Comment puis-je accéder aux locaux de fabrication» une photo du cadenas de la porte avec le code d'accès. Les intrus bâlois, qui ont réussi à pénétrer dans les lieux, ont pris la peine de créer une visite guidée numérique en 3D à l'aide de nombreuses photos. Les visiteurs de ce site web peuvent aussi consulter les plans de fabrication des anciens tifos des fans de YB, louer les locaux – avec ou sans restauration sur place –via un formulaire ou accéder à d'autres offres farfelues.

Le tifo des fans de YB contre le FC Bâle en vidéo 📺 Vidéo: twitter

En surfant un peu sur ce site, on comprend clairement que les fans du FC Bâle étaient seuls dans cet entrepôt qui sert de lieu de rencontre aux ultras bernois. Sur ce site qu'ils ont créé de toutes pièces, les supporters rhénans ont donc rendu publics de nombreux secrets de leurs rivaux.

Indiscrétion dans un tram et karma

Et ils sont même allés plus loin dans la provoc' dimanche. Sur une autre banderole, «Hey Ostkurve: Me redt nid im erschte Tram» (en français: «Hey la Ostkurve (réd: le nom du virage des ultras bernois): il ne faut pas parler dans le premier tram venu», ils ont donné une indication sur la manière dont ils sont rentrés dans les locaux. Au passage, les amateurs de musique suisse alémanique auront remarqué la référence à une citation du duo Lo & Leduc. Cette indication, alors? C'est possible qu'un supporter bernois ait parlé un peu trop fort dans un transport public du code du cadenas de la porte et qu'il ait été entendu par un Bâlois.

La banderole en question, auf schwizerdütsch. image: Claudio De Capitani/freshfocus

Mais ça ne s'arrête pas là. Rebelote: les fans du FCB ont déployé une nouvelle banderole. Cette fois, on vous donne directement la traduction en français:

«Les anciens prophètes vous prédisent un raté avec des bouts de plastique et des drapeaux manquants»

Là encore, il s'agit d'une allusion au tifo des fans de YB, qui évoque des «prophètes». Et, effectivement, des drapeaux noir et jaune manquaient au moment de la chorégraphie, lors de l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Ils sont apparus, comme par magie, dans le secteur bâlois à la 75e minute. Et puis, le karma a fait le reste: dès ce moment, YB a enfilé trois buts au FC Bâle et l'a emporté 3-0.

Forcément, beaucoup de supporters bernois étaient fâchés par l'action de leurs rivaux. Ils l'ont fait savoir sur des forums. Mais certains, beaux joueurs, ont concédé que le coup a été particulièrement bien monté. Un internaute écrit par exemple:

«Il faut reconnaître que l'action avait du style et de la malice. Si c'était nous qui l'avions entreprise, on ferait la fête!»

Grâce au subterfuge des Bâlois et aux remous qui ont suivi, c'est probable que beaucoup plus de gens aient entendu parler de ce tifo – certes incomplet, mais malgré tout très impressionnant – et sont allés voir les vidéos ou photos. Les fans de YB sont donc aussi, d'une certaine façon, gagnants.

Adaptation en français: Yoann Graber