Young Boys s'est incliné 1-3 mercredi soir au Wankdorf face à Manchester City. Image: KEYSTONE

Young Boys est passé proche d'un petit exploit contre Manchester City

Des Bernois solidaires et appliqués ont longtemps regardé dans les yeux le champion d'Europe mercredi en Ligue des champions. Mais le talent des Citizens, vainqueurs 3-1 au Wankdorf, a fait la différence.

Il a manqué peu à Young Boys pour créer un exploit contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Bernois se sont inclinés au Wankdorf 1-3 face au champion d'Europe en titre.

Si certains craignaient une claque face à ce mastodonte du football mondial, ils ont vite été rassurés: grâce à un bloc défensif compact, une application et une concentration exceptionnelles, les Bernois ont longtemps tenu tête aux Anglais. Les champions de Suisse ont certes été un peu aidés par un manque de tranchant en première période de leurs adversaires, malgré une domination écrasante de ceux-ci dans la possession de balle (74% à 26%).

Une merveille de but

Fidèles à leurs habitudes, les Mancuniens faisaient tourner le ballon en multipliant les passes mais ne mettaient pas suffisamment de percussion ni d'intensité dans leurs appels de balle. De quoi exaspérer leur coach, Pep Guardiola, qu'on a vu lever les bras et secouer la tête de dépit alors que l'un de ses protégés tardait à exécuter sa remise en jeu, ne trouvant pas de coéquipier démarqué. A l'heure du thé, c'était 0-0. Un score nul et vierge malgré tout avantageux pour Young Boys, dont le gardien Anthony Racioppi – excellent – a réalisé quelques miracles sur certaines tentatives anglaises.

Anthony Racioppi dans ses œuvres. Image: KEYSTONE

Manchester City faisait sauter le verrou «jaune et noir» juste après la pause grâce à son défenseur suisse Manuel Akanji, monté dans les seize mètres bernois suite à un corner et qui a parfaitement suivi après un rebond sur la barre (48e). Contre le cours du jeu, Young Boys réussissait à égaliser à la 52e par Meschack Elia. Servi en profondeur avec une ouverture lumineuse de Niasse, le Congolais, seul devant Ederson, trompait le gardien de City grâce à une merveille de tir piqué.

Déjà buteur face à Leipzig, Meschack Elia a récidivé mercredi soir face à Manchester City. Image: KEYSTONE

Haaland décisif

Libérés et poussés par leur public, les Bernois ont ensuite eu un temps fort pendant dix grosses minutes, avec même une occasion d'inscrire le 2-1 (frappe flottante de Cedric Itten arrêtée par Ederson à la 63e). Mais les Anglais, plus à l'aise dans la construction du jeu et exploitant les espaces laissés par les Helvètes, ont logiquement passé l'épaule sur un doublé de l'inévitable Erling Haaland, jusqu'alors discret. Le Norvégien a d'abord transformé un penalty (67e) puis placé un plat du pied imparable dans la lucarne de Racioppi.

Le geste parfait d'Haaland sur le 1-3. Image: keystone

Le portier genevois, abandonné en toute fin de partie par ses coéquipiers sans doute fatigués et désabusés, a encore réalisé quelques arrêts décisifs et évité que la défaite ne se transforme en une claque imméritée.

Après trois journées dans cette Ligue des champions, le compteur de Young Boys reste donc bloqué à 1 point. Les Bernois sont troisièmes ex æquo de leur groupe, derrière City et Leipzig et à égalité avec l'Etoile rouge Belgrade. Dans l'autre duel de la soirée, les Allemands ont dominé les Serbes 3-1.

Le classement image: txt

Prochain rendez-vous européen pour les hommes de Rapahël Wicky: mardi 7 novembre, à nouveau contre les Mancuniens mais cette fois en Angleterre.