Steven Nguyen a remporté son combat contre Mohammad Yahya. Image: getty

Il défigure son adversaire et établit un record fracassant à l'UFC

Engagé samedi à l’UFC Abu Dhabi, Steven Nguyen a survolé son combat face à Mohammad Yahya, qu’il a sévèrement amoché, réalisant au passage une performance encore jamais vue dans la ligue.

Il n’y a presque pas eu de combat: samedi, lors de la carte préliminaire de l’UFC Abu Dhabi, le poids plume Steven Nguyen n’a laissé aucune chance à l’Emirati Mohammad Yahya, qu’il a battu par TKO au deuxième round.

La puissance de l’Américain était telle que le pauvre Yahya s’est retrouvé défiguré, l’œil gauche complètement tuméfié, avec une énorme boule sous la paupière. Une situation rare, qui a logiquement poussé l’arbitre à mettre un terme au combat.

La blessure impressionnante de Yahya Vidéo: twitter

Déclaré vainqueur, Steven Nguyen a ainsi célébré son premier succès dans la célèbre ligue nord-américaine, s’offrant au passage un record retentissant à l'UFC: celui du plus grand nombre de knock-downs en un seul combat, après avoir envoyé son adversaire au sol à six reprises en moins de dix minutes. Preuve qu’il avait face à lui, en la personne du local Mohammad Yahya, un fighter certes moins fort, mais surtout valeureux, et qui a combattu avec le cœur.

Si la blessure de Mohammad Yahya est visuellement l'une des plus impressionnantes aperçues à l’UFC, le diagnostic médical semble pour l'heure étonnamment rassurant. En effet, selon l’organisation dirigée par Dana White, le combattant émirati ne souffrirait d’aucune fracture faciale. Il devra néanmoins patienter un bon moment avant de renfiler les gants et partir à la conquête de sa première victoire à l'UFC.

(roc)