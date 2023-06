Julian Alvarez est le dixième footballeur à devenir champion du monde et à remporter la Ligue des champions au cours de la même saison. Les neuf autres joueurs n'ont toutefois pas réussi le doublé coupe-championnat.

Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Paul Breitner, Sepp Maier, Gerd Müller et «Katsche» Schwarzenbeck lors de la saison 1974 avec le Bayern Munich et l'Allemagne.

Christian Karembeu en 1998 avec le Real Madrid et la France.

Roberto Carlos en 2002 avec le Real Madrid et le Brésil.

Raphael Varane en 2018 avec le Real Madrid et la France.