Le projet des JO 2038 en Suisse entre dans une phase décisive

Il souligne enfin que les Jeux olympiques d’hiver 2038 en Suisse pourraient rapporter beaucoup d'argent, avec des retombées 1,5 fois plus grandes que les investissements: «Si nous investissons deux milliards, cela peut produire trois milliards de retombées économiques. On peut aussi envisager les JO comme une opportunité économique pour notre pays», conclut l'ex-champion du monde de descente.

Urs Lehmann parle d’une «phase actuellement très intense et probablement décisive». Il se rend régulièrement au siège du CIO à Lausanne et son équipe démarche activement d’éventuels sponsors majeurs. Récemment, l’association a plaidé sa cause auprès de grands groupes suisses à très haut niveau.

Pour le co-président de l’association «Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 en Suisse», l'Euro féminin, avec son organisation sans accroc et ses stades pleins, prouve une fois de plus que notre pays est capable d’accueillir de grands événements. En vue d’une possible candidature aux Jeux olympiques d’hiver de 2038, il déclare:

Urs Lehmann oscille entre enthousiasme et lucidité. Il se dit enthousiasmé par l’Euro féminin de football organisé en Suisse. Un événement et une équipe nationale accueillis avec scepticisme au départ ont, selon lui, démontré qu’«il est possible de mobiliser et d’enthousiasmer rapidement la Suisse autour du sport et d’un grand événement. Tout le monde s’y met».

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

A cause de la hausse des températures, les montagnes deviennent de plus en plus mouvantes et instables. Ces changements compliquent le quotidien des adeptes de l'alpinisme, qui doivent modifier leur pratique et craignent davantage pour leur sécurité. Explications et témoignages.



Le 28 mai dernier, sous les yeux ébahis de la planète entière, le village valaisan de Blatten disparaissait de la carte, enseveli sous une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis. Un événement extrême, qui a marqué les esprits, mais qui s'inscrit dans une tendance globale et indéniable: nos montagnes souffrent, et le coupable est connu.