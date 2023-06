L'Inter est devenu encore plus dangereux. Quatre minutes après l'ouverture du score, Dimarco touchait la barre d'une tête lobée. Ederson réalisait aussi deux arrêts miraculeux: le premier devant Lukaku à la 89e minute, le second devant Gosens à la 96e.

«On n'a pas su garder le ballon. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. On n'a pas bien joué car on était nerveux»

«C'est vrai qu'on était nerveux. On s'est accroché et on a eu des moments difficiles. Il fallait vraiment qu'on gagne sinon on aurait été très déçu»

City était très nerveux et ça s'est vu immédiatement: ses joueurs ont enchaîné les mauvais contrôles et ont perdu un nombre inhabituel de duels offensifs, tandis que Pep Guardiola s'époumonait depuis la ligne de touche: «Relax, relax!» L'Inter n'a rien arrangé à son stress en le privant d'espace, articulé autour d'un 3-5-2 très carré et parfaitement assimilé. Mais aussi en plaçant quelques attaques cliniques.

C'est fait! Après une attente de 15 ans et des centaines de millions investis, Manchester City remporte la Ligue des champions et offre à Pep Guardiola la récompense d'un football qui, à défaut de dominer l'Europe, n'a cessé de l'émerveiller. Mais il s'en est fallu de très peu... Brillamment organisée en défense, l'Inter Milan a aussi eu les trois meilleures occasions. Les regrets devraient le poursuivre longtemps.

Manchester City remporte la Ligue des champions en battant l'Inter Milan 1-0, au terme d'une finale fermée et sur un but de Rodri. Son collectif est récompensé.

Le FC Sion coule: «L'argent ne fait pas tout»

Le Stade Lausanne Ouchy a fêté son entrée en Super League mardi soir en battant le FC Sion 4-2. watson s'est glissé dans le public durant le match.

Des gamins qui courent partout et des familles par centaines, c'est dans une ambiance bon enfant que les premiers spectateurs de match entre le SLO et le FC Sion arrivent à la Pontaise vers 19h30. Dans la foule, André et son fils Ruben, floqué d'un maillot du SLO, se frayent un chemin jusqu'aux gradins. «On espère qu'ils vont gagner, mais on ne veut pas parler trop vite, il faudra gérer le premier quart d'heure et tout ira bien», explique le papa qui se veut rassurant. Le ton est donné, pas de fanfaronnades, surtout contre le FC Sion, «un club qui s'en sort toujours», ironise une Lausannoise venue «voir perdre Constantin». Car c'est aussi de cela qu'il s'agit, un David contre Goliath.