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Voici pourquoi Rayan Cherki est devenu un mème

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Voici pourquoi ce joueur des Bleus est devenu un mème

La Coupe du monde de la FIFA n’a pas encore commencé que les Bleus font déjà parler d’eux, suite à la pose désopilante du joueur Rayan Cherki lors d’une photo de groupe avec le président Emmanuel Macron.
08.06.2026, 16:5808.06.2026, 16:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Certaines photos de classe peuvent vous poursuivre longtemps. Rayan Cherki l'a appris à ses dépends après la visite du président Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte pour une photo souvenir, avant le voyage transatlantique de l'équipe de France pour la Coupe du monde.

Mardi dernier, les Bleus et le couple présidentiel se sont réunis à Clairefontaine pour la traditionnelle cérémonie d’adieu précédant le tournoi. Alors qu’on s’attendait à ce que chacun affiche fierté nationale et posture digne, les internautes ont remarqué que le meneur de jeu de Manchester City était accroupi au premier rang de la photo officielle... dans une position visiblement inconfortable.

La photo diffusée sur les comptes officiels montre la plupart des joueurs debout et souriants. Sauf que, dans le coin inférieur droit, on aperçoit un Rayan Cherki crispé, adossé au mur de l’escalier, avec un certain malaise. Interrogé par TF1 sur l’origine de cette fameuse pose, le joueur a éclaté de rire avant d’expliquer qu’il s’était volontairement baissé, par respect, pour ne pas cacher la ministre des Sports, Marina Ferrari.

«J'étais à côté de Madame la ministre et je ne voulais pas qu'on la voit moins que moi»
Rayan Cherk tf1

En effet, le joueur de 22 ans est malgré lui devenu la star des réseaux sociaux. Il n’a pas fallu longtemps pour que les internautes se moquent de cette situation embarrassante, que ce soit dans les commentaires, via les photos repartagées ou à travers une série de photomontages où le joueur a été détourné pour être intégré dans des situations comiques. Même l’équipe de France y a mit du sien, adoptant diverses positions humoristiques lors d’une photo de groupe sur le terrain.

Quant à Rayan Cherki, il a pris la situation avec beaucoup d’humour, révélant que son mème préféré était celui où il avait été intégré à un corner lors d’un match d’Arsenal.

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