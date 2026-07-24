LeBron James a pris sa décision et dévoile sa nouvelle équipe

Le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA va rejoindre les 76ers de Philadelphie.

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«Je pensais que c'était fini quand la saison s'est terminée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer, et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment décider, mais j'étais presque certain d'avoir joué mon dernier match.» C’est ainsi que commence le long message publié par LeBron James sur la plateforme X, vendredi en fin de journée. La star américaine des Lakers, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, explique d’abord qu’il avait besoin de se regarder en face pour savoir s’il aime encore le basketball.

«J'aime toujours sincèrement ce jeu, et j'ai encore plus à donner. Les dernières semaines ont vraiment été spéciales. Je n'ai jamais pris autant de temps pour moi et pour simplement réfléchir. Et c’est ma toute dernière décision» LeBron James, sur X.

Cette décision? «Je veux toujours me donner à fond, gagner et avoir une chance de ressentir la victoire dans un dernier championnat. Je crois que je peux aider à faire des 76ers de Philadelphie une équipe championne» LeBron James.

Il termine son message par: «Merci LA. Miami, je t'aimerai pour toujours et le Nord-Est de l'Ohio sera toujours chez moi!»

(fv)