Les Suissesses joueront dans le Groupe A, avec la Nouvelle-Zélande, la Norvège et les Philippines.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du monde de foot féminine

Le Mondial féminin se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande. La Suisse y participe. Voici toutes les infos incontournables sur le tournoi.

La neuvième Coupe du monde de football féminin de l'Histoire débutera le 20 juillet, en Australie et Nouvelle-Zélande.

Il y aura pratiquement des matchs tous les jours durant un mois, avec 64 parties au total. Qui pourra empêcher les Américaines de remporter leur cinquième titre? Et comment les Suissesses s'en sortiront-elles?

La milieu de terrain et capitaine de l'équipe suisse Lia Wälti (numéro 13) en discussion avec Sandy Mändly, Eseosa Aigbogun et Rahel Kiwic (de gauche à droite). Image: keystone

On décortique tout ce que vous devez savoir sur ce Mondial féminin👇

Quand la Coupe du monde a-t-elle lieu?

Le coup d'envoi sera donné le jeudi 20 juillet. Dès 9h00 (heure suisse), le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, y affrontera la Norvège. Le deuxième pays hôte, l'Australie, jouera contre l'Irlande à 12h00 le même jour.

La finale aura lieu un peu plus de quatre semaines plus tard, le dimanche 20 août à 12h00.

À quelle heure joue-t-on?

Les horaires des matchs sont très différents de ceux de la Coupe du monde 2022 masculine au Qatar.

La rencontre la plus tôt aura lieu à 2h00 heures le matin (le match Argentine - Afrique du Sud), et la plus tard à 14h30 (Panama - Jamaïque).

Une majorité de matchs se disputeront entre 9h00 et 12h00.

Quand les Suissesses jouent-elles?

L'équipe suisse avant un match amical contre la Chine en avril 2023 à Lucerne. Image: keystone

La Nati, autour de sa capitaine Lia Wälti, a réussi à se qualifier in extremis pour cette Coupe du monde 2023. En Nouvelle-Zélande et en Australie, les Suissesses joueront dans le groupe A avec le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'avec la Norvège et les Philippines. Voici les matchs de groupe des Helvètes:

vendredi 21 juillet

7h00: Philippines 🇵🇭 – Suisse 🇨🇭

10h00: Suisse 🇨🇭 – Norvège 🇳🇴

9h00: Suisse 🇨🇭 – Nouvelle-Zélande 🇳🇿

Combien d'équipes participent?

C'est la première fois que 32 équipes participent à un Mondial féminin, soit le même nombre que chez les hommes (jusqu'à 2022). Cette décision a été prise en 2019, quatre ans seulement après l'augmentation du nombre d'équipes de 16 à 24. Ce n'est donc qu'à partir de la Coupe du monde 2015 qu'un huitième de finale a été disputé lors d'un Mondial dames.

Quel est le coût de ce tournoi?

Autre nouveauté en 2023: le montant des prix sera nettement plus élevé. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'était prononcé en ce sens en 2019 après la dernière Coupe du monde. Au total, le Mondial féminin englobe 150 millions de dollars (135 millions de francs suisses), dont environ 110 millions de prix distribués aux équipes, 31 millions pour les préparatifs et 11 millions de dollars pour dédommager les clubs qui mettent leurs joueuses à disposition.

Ce total de 150 millions de dollars représente une augmentation de 300% par rapport à 2019, mais ne correspond toujours qu'à environ un tiers des 440 millions reçus par les hommes au Qatar en 2022. La Fifa a déclaré qu'elle visait une égalité entre les tournois masculins et féminins à cet égard d'ici 2027.

Quelles villes accueillent les matchs?

L'Australie (cinq villes) et la Nouvelle-Zélande (quatre villes) se partagent l'organisation de la Coupe du monde 2023. Les villes suivantes abritent les dix stades qui accueilleront les matchs:

Auckland: Eden Park

Eden Park Dunedin: Dunedin Stadium

Dunedin Stadium Wellington: Wellington Regional Stadium

Wellington Regional Stadium Hamilton: Waikato Stadium

Waikato Stadium Sydney: Sydney Football Stadium et Stadium Australia

Sydney Football Stadium et Stadium Australia Melbourne: Melbourne Rectangular Stadium

Melbourne Rectangular Stadium Brisbane: Brisbane Stadium

Brisbane Stadium Perth: Perth Rectangular Stadium

Perth Rectangular Stadium Adélaïde: Hindmarsh Stadium

Quels sont les pays qui participent?

Sur les 32 équipes, 12 viennent d'Europe; six d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes; six d'Asie; quatre d'Afrique; trois d'Amérique du Sud et une d'Océanie.

Voici les groupes:

Groupe A

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

🇳🇴 Norvège

🇵🇭 Philippines

🇨🇭 Suisse

Groupe B

🇦🇺 Australie

🇮🇪 Irlande

🇳🇬 Nigeria

🇨🇦 Canada

Gruppe C

🇪🇸 Espagne

🇨🇷 Costa Rica

🇿🇲 Zambie

🇯🇵 Japon

Groupe D

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

🇩🇰 Danemark

🇨🇳 Chine

🇭🇹 Haïti

Groupe E

🇺🇸 Etats-Unis

🇻🇳 Vietnam

🇳🇱 Pays-Bas

🇵🇹 Portugal

Groupe F

🇫🇷 France

🇯🇲 Jamaïque

🇧🇷 Brésil

🇵🇦 Panama

Groupe G

🇸🇪 Suède

🇿🇦 Afrique du Sud

🇮🇹 Italie

🇦🇷 Argentine

Gruppe H:

🇩🇪 Allemagne

🇲🇦 Maroc

🇨🇴 Colombie

🇰🇷 Corée du Sud

Qui sont les précédentes championnes du monde?

Le record de victoires est détenu par les États-Unis avec quatre titres mondiaux. Les Américaines ont remporté la première édition du Mondial féminin 1991, les tournois de 1999 et 2005 ainsi que le dernier en 2019 en France.

La grande star de l'équipe américaine, Megan Rapinoe, soulève le trophée après avoir remporté la finale de la Coupe du monde 2019 entre les États-Unis et les Pays-Bas à Lyon, en France. Image: keystone

Elles sont suivies par les Allemandes avec deux titres (2003 et 2007), et par la Norvège (1995) et le Japon (2015) avec un titre chacun.

Où regarder le tournoi à la TV?

Les matchs seront diffusés sur la RTS. La SSR a en effet obtenu les droits de diffusion. Plus d'infos👇

Que s'est-il passé avec les droits TV et la Fifa?

En Europe, en revanche, on n'a longtemps pas su ce qu'il adviendrait des matchs de la Coupe du monde à la télévision. Une partie de poker menteur entre la Fifa et l'Union européenne de radio-télévision (UER), dont font partie des chaînes allemandes comme ARD ou ZDF, a toutefois pu se terminer mi-juin grâce à un accord.

Gianni Infantino a été accusé de vouloir apporter plus d'argent à sa Fifa sous le couvert de l'égalité des droits. Image: keystone

En toile de fond, un litige concernant les paiements pour les droits de retransmission. Les droits TV des matchs féminins n'ayant pour la première fois pas été attribués en même temps que ceux des hommes, il a fallu renégocier. Le patron de la Fifa, Gianni Infantino, a déploré des offres trop faibles de la part des chaînes de télévision européennes et a menacé d'un «black-out», c'est-à-dire d'un refus des droits de retransmission de la Coupe du monde sur une chaîne gratuite.

Tandis que les chaînes ont mis en avant les horaires plutôt défavorables des matchs en raison du décalage horaire, Infantino et la Fifa ont été accusés de vouloir générer des revenus plus élevés au nom de l'égalité. La Fédération internationale de football aurait exigé environ dix millions d'euros, alors que les chaînes n'étaient prêtes à en payer que la moitié environ.

Adaptation en français: Yoann Graber