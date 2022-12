Zinédine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur du Brésil? image: keystone/shutterstock

Le Brésil veut Zinédine Zidane comme sélectionneur

L'ex-coach du Real Madrid est tout en haut de la short list de la Seleçao, selon L'Equipe. Un immense défi l'attend s'il accepte.

« Un entraîneur étranger, libre et au CV bien rempli ». C’est ce que recherche le Brésil, selon L’Equipe, pour remplacer son sélectionneur Tite, qui a quitté ses fonctions après la Coupe du monde. Et selon le quotidien sportif français, Zinédine Zidane (50 ans) serait tout en haut de la liste des dirigeants de la Seleçao.

L’ancien coach du Real Madrid coche en effet toutes les cases: il n’a plus de job depuis son départ de la «Maison Blanche» en 2021, sur le banc de laquelle il a notamment remporté trois Ligue des champions (2016, 2017 et 2018). «Zizou» bénéficie en plus d’une forte cote de popularité au Brésil, même s’il a été son bourreau en finale du Mondial 1998 (3-0) et en quarts en 2006 (1-0), notamment auprès de l’influent Ronaldo.

Zidane avait marqué un doublé contre le Brésil en finale en 1998. Mais les Brésiliens ne sont apparemment pas rancuniers. Image: keystone

L’Equipe rappelle aussi que des joueurs comme Vinicius Jr, Eder Militao ou Casemiro – que Zidane a tous coachés au Real Madrid – seraient heureux de retrouver leur ancien coach. Reste à savoir si le Français acceptera le défi: il est aussi sur les rangs pour entraîner les Bleus si Didier Deschamps démissionne et sa tâche au Brésil serait ardue. Il devrait réussir là où Tite a échoué.

Le successeur de Tite (61 ans) sera-t-il Zinédine Zidane? Image: KEYSTONE

Malgré un sacre en Copa America (2019), ce dernier n’a pas réussi à faire mieux qu’un quart de finale en Coupe du monde (élimination contre la Belgique en 2018 et la Croatie en 2022).

Autrement dit, c’est le titre mondial en 2026 qui est demandé au nouveau sélectionneur. S’il accepte, Zidane deviendrait le premier étranger à diriger la Seleçao depuis 1965. Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez et Rafael Benitez remplissent aussi les conditions. Affaire à suivre. (yog)