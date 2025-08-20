Elise Chabbey a trouvé le moyen de ne plus assommer personne

La cycliste genevoise, vainqueur du Tour de Romandie féminin dimanche, a changé sa manière de célébrer ses victoires depuis un épisode survenu lors du dernier Tour de France.

Elise Chabbey a marqué les esprits la semaine dernière en remportant le Tour de Romandie féminin pour la première fois de sa carrière. Mais ce qui a aussi impressionné les experts, c'est sa façon de fêter ses victoires.

Sur le dernier Tour de France féminin, la Genevoise avait totalement manqué sa célébration, expédiant le bouquet sur la tête d'un homme qui n'avait rien demandé.

La célébration ratée d'Elise Chabbey

Peu avant la boucle romande, nos confrères de La Liberté n'avaient pas manqué de taquiner la coureuse de la FDJ-SUEZ, en lui demandant si elle avait «progressé dans le lancer de bouquet». La question avait fait marrer Elise Chabbey. «Non, je n’ai pas eu l’occasion de m’entraîner», avait-elle répondu, expliquant ensuite qu'elle n'aurait sans doute pas l'occasion de le faire durant le Tour de Romandie.

Mais peu après, cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues de la course et Elise Chabbey a su saisir sa chance.

Samedi, elle a remporté une étape et sur le podium, elle a pris bien soin de remettre le bouquet en mains propres.

Rebelote dimanche, où la championne de 32 ans a transmis son prix avec beaucoup de délicatesse.

Si elle est apparue plus réservée sur le podium, la meilleure grimpeuse du dernier Tour de France n'en a pas moins savouré ce succès inattendu. «Je ne réalise vraiment pas, surtout que j'étais encore malade la semaine passée, a-t-elle dit après le Tour de Romandie La motivation d'être ici à la maison avec tous les spectateurs, les amis, la famille, mon copain... Tout cela m'a donné des ailes!»

