ciel couvert18°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Elise Chabbey a changé sa manière de fêter sa victoire

Elise Chabbey a trouvé le moyen de ne plus assommer personne

La cycliste genevoise, vainqueur du Tour de Romandie féminin dimanche, a changé sa manière de célébrer ses victoires depuis un épisode survenu lors du dernier Tour de France.
20.08.2025, 09:3120.08.2025, 09:31
Plus de «Sport»

Elise Chabbey a marqué les esprits la semaine dernière en remportant le Tour de Romandie féminin pour la première fois de sa carrière. Mais ce qui a aussi impressionné les experts, c'est sa façon de fêter ses victoires.

Sur le dernier Tour de France féminin, la Genevoise avait totalement manqué sa célébration, expédiant le bouquet sur la tête d'un homme qui n'avait rien demandé.

La célébration ratée d'Elise Chabbey

Vidéo: extern / rest

Peu avant la boucle romande, nos confrères de La Liberté n'avaient pas manqué de taquiner la coureuse de la FDJ-SUEZ, en lui demandant si elle avait «progressé dans le lancer de bouquet». La question avait fait marrer Elise Chabbey. «Non, je n’ai pas eu l’occasion de m’entraîner», avait-elle répondu, expliquant ensuite qu'elle n'aurait sans doute pas l'occasion de le faire durant le Tour de Romandie.

Mais peu après, cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues de la course et Elise Chabbey a su saisir sa chance.

Samedi, elle a remporté une étape et sur le podium, elle a pris bien soin de remettre le bouquet en mains propres.

The winner of the stage Elise Chabbey from Switzerland of FDJ - Suez celebrates on the podium during the second stage, a 123,2 km race between Conthey and La Tzoumaz at the 4rd Tour de Romandie Femini ...
Image: KEYSTONE

Rebelote dimanche, où la championne de 32 ans a transmis son prix avec beaucoup de délicatesse.

epa12306378 The winner of The Tour de Romandie Feminin Elise Chabbey from Switzerland of team FDJ - Suez, celebrates on the podium during the third and last stage, a 122,1 km race around Aigle at the ...
Keystone

Si elle est apparue plus réservée sur le podium, la meilleure grimpeuse du dernier Tour de France n'en a pas moins savouré ce succès inattendu. «Je ne réalise vraiment pas, surtout que j'étais encore malade la semaine passée, a-t-elle dit après le Tour de Romandie La motivation d'être ici à la maison avec tous les spectateurs, les amis, la famille, mon copain... Tout cela m'a donné des ailes!»

(jcz)

Plus d'articles sur le sport

Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Le tennis rêve d'un avenir plus vert, mais il y a encore du boulot
Les instances mondiales prennent des mesures pour rendre leur sport davantage écologique.
Bilans carbone, compensation des émissions, objectifs chiffrés: les acteurs du tennis mondial ont commencé à agir à des degrés divers contre le changement climatique, une mobilisation aussi fragmentée que les instances de gouvernance sont nombreuses. Voici les démarches entreprises par chaque instance.👇
L’article