Les Sédunois se sont inclinés chez eux face au Stade Lausanne Ouchy dans le match aller du barrage promotion/relégation. image: Keystone

Battu par le SLO, le FC Sion a un pied en Challenge League

Les Valaisans se sont inclinés 2-0 chez eux samedi soir dans le match aller du barrage contre le Stade Lausanne Ouchy. Seul un miracle au match retour mardi leur évitera la relégation.

Depuis qu'il est revenu dans l'élite il y a 17 ans, le FC Sion n'a jamais été aussi près de la Challenge League que ce samedi soir. Les Valaisans ont perdu chez eux 2-0 le match aller du barrage promotion/relégation face au Stade Lausanne Ouchy.

C'est une victoire logique et méritée pour les Vaudois, qui ont tout simplement été meilleurs que leurs adversaires. Très disciplinés, agressifs en défense, inspirés et vifs en attaque, les Lausannois ont presque fait le match parfait. Bien rentrés dans ce duel, ils ont ouvert le score par Liridon Mulaj à la 26e, lequel a repris un centre-tir dans les seize mètres et a allumé à bout portant Kevin Fickentscher, le ballon terminant dans la lucarne. Les hommes d'Anthony Braizat, constants durant toute la partie, ont doublé la mise à la 57e sur une reprise de Giovani Bamba dans les seize mètres.

La joie de Giovani Bamba après son but. image: Keystone

Les Valaisans, dont l'état d'esprit n'est pas à reprocher, ont eux cruellement manqué de précision et d'impulsion dans les trente derniers mètres, à l'image de l'équipe malade et si peu en confiance qu'ils sont. Le SLO pourra nourrir quelques regrets de ne pas avoir enfoncé le clou en fin de partie, puisqu'il a encore bénéficié de quelques grosses occasions en contre-attaque.

A 0-2, les ultras du FC Sion ont déployé plusieurs banderoles défaitistes et le public a hué les siens. image: Keystone

Les hommes de Paolo Tramezzani, hués par leur propre public à la fin de la partie, auront donc besoin d'un miracle mardi à la Pontaise pour sauver leur place en Super League. Une chose est sûre: ils n'y arriveront pas s'ils rééditent leur prestation de ce samedi.