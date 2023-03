Xherdan Shaqiri va débuter sa deuxième saison en MLS avec Chicago Fire. image: keystone/shutterstock

Reprise de la MLS pour Shaqiri: «J'ai faim de victoires à Chicago»

La star de la Nati et son équipe de Chicago Fire débutent leur nouvelle saison dans la nuit de samedi à dimanche, face à New York City FC (2h30). Objectif: les play-offs. Le Bâlois est prêt à assumer son rôle de joueur clé.

Etienne Wuillemin / ch media

Plus de «Sport»

Ses coéquipiers de la Nati ont pu se replonger beaucoup plus rapidement dans le quotidien après la déception de la Coupe du monde. Maintenant, c'est aussi la rentrée pour Xherdan Shaqiri. «Enfin!», s'exclame-t-il.

La saison du championnat nord-américain, la MLS, a débuté le week-end dernier. Mais l'équipe de l'international suisse, Chicago Fire, ne jouera son premier match que dans la nuit de samedi à dimanche, face au New York City FC (2h30).

Xherdan Shaqiri n'a plus joué en match officiel depuis le 8e de finale du Mondial perdu par la Nati face au Portugal (1-6) le 6 décembre. Image: KEYSTONE

C'est la deuxième saison de Shaqiri en MLS. Son transfert de Lyon à Chicago il y a un an a fait couler beaucoup d'encre. Notamment parce que des voix annonçaient dans ce changement le signe d'une fin de carrière imminente pour le Bâlois de 31 ans. Lui, il ne voit pas du tout les choses de cette façon.

Deuxième plus gros salaire

La Coupe du monde au Qatar a renforcé sa conviction d'être encore un élément important du football suisse. Il a été impliqué dans quatre des cinq buts de la Suisse lors de ce Mondial. Et Shaqiri a entre-temps atteint les 112 matchs internationaux. S'il ne se blesse pas, il dépassera le record de Heinz Hermann (118) l'automne prochain.

Mais pour l'instant, ce qui compte pour lui, c'est Chicago. La saison dernière, l'équipe a manqué de peu les play-offs. Pour la troisième fois de suite. Cette année, ça devrait être différent. «La faim de succès est d'autant plus grande», a prévenu Xherdan Shaqiri lors de la conférence de presse de son équipe mercredi. Le Suisse était de bonne humeur, prêt à assumer son rôle de joueur clé.

Shaqiri a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives pour sa première saison à Chicago. image: keystone

«L'équipe me suivra», affirme-t-il avec conviction. L'attaquant de la Nati touche 8,15 millions de dollars par saison aux Etats-Unis. Seul l'Italien Lorenzo Insigne (Toronto) gagne encore plus, avec 14 millions de dollars. Les objectifs que Shaqiri s'est lui-même fixés ont aussi été abordés lors de cette conférence de presse. Sa réponse:

«Je ne veux pas faire de grands discours, je préfère garder mes objectifs pour moi. L'important, c'est simplement que l'équipe ait du succès» Xherdan Shaqiri

La saison passée, il a marqué sept buts et délivré six assists en 29 matchs. Le directeur sportif de Chicago Fire, le Suisse Georg Heitz, est plutôt élogieux au téléphone quand il commente les performances de son compatriote:

«C'était une bonne première saison pour Xherdan. Pas fantastique, mais bonne. Il peut construire sur cette base. Il a fait une excellente préparation.» Georg Heitz, directeur sportif de Chicago Fire

Heitz a joué un rôle déterminant dans le transfert de Shaqiri en MLS. Le contact n'a jamais été rompu depuis l'époque où ils étaient ensemble au FC Bâle.

Privilèges , cagnard et gel

Pour le directeur sportif aussi, l'objectif est clair: les play-offs. Pour y arriver, Chicago doit être classé au pire 9e sur 15 de la conférence Est. La plupart des experts n'accordent pas beaucoup de crédit à Chicago cette saison non plus. Heitz, si.

«La ligue est assez équilibrée. Le noyau de l'équipe est resté soudé. Et une chose est claire: la plupart des "Designated Players" sont nettement plus forts durant la deuxième saison qu'à leurs débuts» Georg Heitz

Les «Designated Players»? Ce sont ces joueurs vedettes qui, en MLS, sont exemptés de la limitation salariale. Ils sont trois par équipe. Shaqiri est, bien sûr, l'un d'entre eux à Chicago.

Georg Heitz (à gauche) et Xherdan Shaqiri lors de l'arrivée de l'international suisse à Chicago, en février 2022. Image: keystone

En football, la différence entre les Etats-Unis et l'Europe est considérable. D'abord au niveau du style de jeu, mais aussi en ce qui concerne les conditions. En MLS, les voyages sont toujours pénibles. Et c'est tout à fait possible, en l'espace d'une semaine, de jouer un match par 35°C sous le cagnard et le suivant par 0°C avec du gel. Chaque joueur doit s'y habituer.

Georg Heitz et Chicago ont à nouveau fait parler d'eux à cause d'un transfert avant le début de la saison. Cette fois, il s'agissait d'une vente. Le Colombien Jhon Duran a été cédé à Aston Villa pour 18 millions de dollars (plus quatre millions de bonus). Six mois seulement après son arrivée à Chicago, pour seulement deux millions de dollars.

«Nous visions en fait le transfert record de la MLS, finalement ça n'a pas tout à fait suffi», avoue Heitz (le transfert record est celui de Miguel Almiron d'Atlanta à Newcastle, pour environ 25 millions de dollars). «Mais malgré tout, ce transfert aide énormément», s'enthousiasme le directeur sportif. Le gain en termes d'image, aussi bien pour Chicago que pour la ligue dans son ensemble, est énorme.

«C'est la preuve que l'on peut passer directement de la MLS à la Premier League» Georg Heitz

Jeu sauvage et tiki taka

Georg Heitz estime que la MLS est en train de gagner du terrain. Le fait que la masse salariale totale soit limitée freine toutefois la croissance. Et ça a aussi un impact sur le jeu:

«La plupart des équipes ont tendance à investir leur argent dans des joueurs offensifs. Du coup, certains matchs ont parfois un aspect un peu sauvage.» Georg Heitz

Concrètement, il y a beaucoup d'alternance dans les phases de jeu. Le rythme est généralement très élevé, mais la cohésion tactique au sein des équipes fait parfois défaut.

Quelques questions ont aussi été posées à Xherdan Shaqiri sur son ancien club, Liverpool. Pourquoi les choses vont-elles soudain si mal là-bas? «Peut-être que la concurrence s'est entre-temps adaptée au style de jeu de Liverpool», avance le Suisse.

«C'est un processus normal, on ne peut pas toujours rester au sommet. C'était aussi le cas à Barcelone: à un moment donné, le tiki taka a été percé à jour. Mais je suis sûr que Jürgen Klopp sait ce qu'il faut faire» Xherdan Shaqiri, sur les problèmes actuels de Liverpool

Mais Xherdan Shaqiri est loin de ces problèmes à Anfield. De l'autre côté de l'Atlantique, il ne pense qu'à une chose: le début de saison de la MLS et la qualification pour les play-offs.

Adaptation en français: Yoann Graber