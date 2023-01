image: keystone

Le coup de sang de Constantin va rapporter très gros à Murat Yakin

Le FC Sion doit verser plus d'un million de francs à son ex-entraîneur (2018-2019), désormais sélectionneur de la Nati. Le Tribunal de Martigny estime que le technicien a rompu légalement sans contrat suite à un incident avec «CC».

La relation entre le FC Sion et l'actuel sélectionneur de la Nati avait nettement moins bien fini qu'elle avait commencé. En septembre 2018, Christian Constantin embauche Murat Yakin comme coach. Le boss de Tourbillon met enfin le grappin sur un homme pour lequel il n'a jamais caché son admiration et qu'il souhaitait voir diriger son équipe depuis quelques années déjà.

Les câlins et accolades se sont transformés en bousculade virile, selon des témoins oculaires. Image: KEYSTONE

Mais, malgré une prolongation de contrat début 2019 juqu'en juin 2021, l'aventure de Yakin à Tourbillon prend abruptement fin le 7 mai 2019, juste après une claque prise par les Valaisans à la maison contre Young Boys. «CC» met alors le Bâlois et son staff en «vacances». Le président sédunois reproche à ses employés un «comportement non professionnel». Il précise:

«Murat et son staff ne travaillent pas assez. Ils composent les programmes d’entraînement de manière à pouvoir rentrer le plus souvent à Zurich. Ce n’est pas un staff de travailleurs, mais de personnes qui ne pensent qu’à leur confort» Christian Constantin, au printemps 2019

«Comportement inadmissible »

Un jour après la mise à l'écart de Murat Yakin, une séance houleuse a eu lieu au QG du FC Sion à Martigny, informe Le Nouvelliste. «Trois témoins racontent avoir vu Christian Constantin pousser énergiquement Murat Yakin hors de la salle où se tenait la réunion», écrit le quotidien valaisan, qui précise que Constantin a nié les faits. Un «comportement inconvenant et inadmissible» pour le tribunal martignerain. Suffisant pour que celui-ci estime que la confiance du coach «envers son employeur était définitivement rompue» et que, par conséquent, Yakin était en droit de rompre son contrat sans préavis avec le FC Sion et de réclamer le salaire jusqu'au terme de son bail (juin 2021).

Et ne pas se raser correctement, c'est une faute professionnelle pour un coach? Image: KEYSTONE

La cour condamne donc le club valaisan à verser 1 177 000 francs de salaire – moins les charges sociales – à son ex-entraîneur. Mais selon Le Nouvelliste, le FC Sion va faire recours auprès du Tribunal cantonal. Du coup, Murat Yakin ne touchera pas (encore?) l'argent.

Une somme qui aurait sans doute bien consolé le sélectionneur après la claque prise en 8e de finale du Mondial contre le Portugal il y a un peu plus d'un mois... (yog)