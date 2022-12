Le Servette FC de Patrick Pflücke (à gauche) et le FC Sion d'Anto Grgic partiront chacun début janvier en stage de préparation. image: keystone/shutterstock

Les clubs suisses partent tous s'entraîner au même endroit, sauf un

La Super League reprendra le 21 janvier, après les deux mois de pause du Mondial. Lieu du camp d'entraînement, repos (ou non): voici comment les dix équipes vont peaufiner leur préparation.

Dan Urner / ch media

Après la Coupe du monde, c'est le retour des championnats nationaux. Et il arrivera vite pour la Super League suisse, avec les premiers matchs le 21 janvier. Les dix équipes ont donc un mois pour se préparer. Découvrez ci-dessous le programme de chacune d'elle.

Young Boys

Les joueurs de Young Boys bénéficieront chacun de trois jours de congé à Noël et à Nouvel An. Le fait que le club n'accorde pas de vacances continues à son équipe n'est pas étonnant: elle avait déjà eu quatre semaines de congé après le dernier match de Super League de l'année civile (gagné 3-0 contre le FC Lucerne le 13 novembre). Les protégés de Raphaël Wicky s'entraînent à nouveau depuis le 12 décembre. Ils passeront leur camp d'entraînement du 4 au 11 janvier à Estepona, dans le sud de l'Espagne.

Servette FC

Servette se rendra à Vilamoura (Portugal) du 5 janvier au 15 janvier pour son camp de préparation habituel. Le 12 décembre déjà, les Grenats s'étaient dirigés vers le sud pour passer une semaine de stage à Alicante (Espagne).

Les joueurs du Servette FC ont droit à deux stages de préparation avant la reprise de Super League. Image: KEYSTONE

FC Saint-Gall

Le FC Saint-Gall n'accorde pas de vacances de Noël continues à son équipe, mais il n'y aura pas d'entraînement du 24 au 26 décembre ainsi que le 31 décembre et le 1er janvier. Le 3 janvier, les footballeurs de Suisse orientale s'envoleront pour un camp d'entraînement à Algorfa, près d'Alicante (Espagne). Ils reviendront au pays le 12 janvier.

FC Lugano

Le FC Lugano est de retour sur le terrain d'entraînement depuis le 2 décembre. Après une pause pendant les fêtes, la préparation entrera dans sa prochaine phase à partir du 2 janvier. Du 3 au 12, la troupe de Mattia Croci-Torti s'envolera pour un camp de préparation à Benidorm (Espagne).

FC Bâle

Le FC Bâle fait partie des équipes qui se sont entraînées sans interruption après le dernier match de la saison en novembre. Mais depuis le troisième dimanche de l'Avent, les Rhénans sont en vacances prolongées. Ils reprendront l'entraînement le 2 janvier. Du 4 au 14 janvier, les Bâlois s'installeront dans leur camp d'entraînement habituel à Marbella, en Espagne.

Le coach Alex Frei (à gauche) et ses adjoints ont choisi l'Espagne pour préparer leur équipe. Image: KEYSTONE

FC Lucerne

Le FC Lucerne est en vacances de Noël depuis le week-end dernier et ne reprendra l'entraînement qu'au début de la nouvelle année. Le 2 janvier, l'équipe de Mario Frick entamera sa préparation pour le reste de la saison. Comme le FC Bâle, les Lucernois passeront leur camp d'entraînement à Marbella (du 6 au 14 janvier).

GC

GC se laisse même un jour de plus que Lucerne et n'invite ses hommes sur le terrain d'entraînement que le 3 janvier. Du 5 au 15 janvier, les Zurichois délocalisent leur préparation dans le sud de l'Espagne, plus précisément à Jerez de la Frontera, en Andalousie.

FC Sion

Marbella a séduit les clubs de Super League: avec le FC Sion, c'est une troisième équipe de l'élite qui se rendra dans la ville côtière du sud de l'Espagne. Les Valaisans y séjourneront du 5 au 14 janvier. Il n'y aura pas de longue pause de Noël: la formation du nouvel entraîneur Fabio Celestini s'entraînera entre Noël et Nouvel An et disputera également un match amical contre le FC Thoune le 30 décembre.

Fabio Celestini (à gauche) testera sa nouvelle équipe en match amical le 30 décembre déjà. Image: KEYSTONE

FC Winterthour

Le FC Winterthour est de retour à l'entraînement depuis lundi. Le néo-promu partira en stage de préparation du 3 au 10 janvier à Estepona (Espagne), la même destination que YB.

FC Zurich

Pour le FCZ, la mission sauvetage ne commencera qu'au début de la nouvelle année: la troupe de l'entraîneur Bo Henriksen reprendra l'entraînement le 2 janvier. La lanterne rouge est la seule équipe de Super League à ne pas se rendre dans la péninsule ibérique. Elle sera à Belek, en Turquie, du 4 au 11 janvier.

Les Zurichois peaufineront leur préparation en vue du maintien en Turquie. Image: KEYSTONE

