Le LS se qualifie: voici son prochain adversaire européen

Il a brillé à Gstaad et s'entraîne dans un lieu très particulier

de Christian Brägger et Patricia Loher

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

Les UAE ont écrasé ce Tour de France et ruiné notre plaisir

Pourquoi ce tir au but en finale de l’Euro a été retiré

«Je suis soulagé de ne plus courir pour Israël»

Ils devront cependant jouer cette rencontre sans Diakité, qui sera suspendu. Ce sera sans aucun doute un handicap certain pour son équipe.

Le Lausanne-Sport a franchi victorieusement le 2e tour qualificatif de Conference League. Les Vaudois ont largement battu le Vardar Skopje 5-0 et ont ainsi gommé leur défaite 2-1 du match aller.

Plus de «Sport»

Alban Ajdini a inscrit jeudi soir le but du 4-0.

Alban Ajdini a inscrit jeudi soir le but du 4-0. Image: KEYSTONE

Ces trois pays ne sont plus accessibles avec le passeport suisse en 2025

Les plus lus

Ces 10 chiffres prouvent le succès de l’Euro 2025



Le Championnat d’Europe féminin de football en Suisse a suscité beaucoup d'engouement et établi de nouveaux records.

Pendant trois semaines et demie, l'Euro féminin de football en Suisse a offert un véritable spectacle, attirant des foules dans les stades et un large public télévisé. Plusieurs records ont été battus au cours du tournoi, et tant les villes hôtes que l’UEFA tirent un bilan très positif. Les chiffres suivants témoignent de l’ampleur du succès de cette édition.