Furieux, les joueurs du Kosovo quittent le terrain

Le duel des qualifications pour l'Euro 2024 entre la Roumanie et le Kosovo (2-0), mardi soir à Bucarest, a été émaillé d'incidents liés à la politique.

C'était chaud, mardi soir à Bucarest, dans le groupe de la Suisse en qualifications pour l'Euro 2024. Le duel entre la Roumanie et le Kosovo (2-0) a été interrompu pendant... 50 minutes. La raison? Les joueurs kosovars ont quitté la pelouse dès la 20e minute de jeu, furieux d'entendre une partie du public roumain entonner des chants et déployer une banderole anti-Kosovo et à la gloire de la Serbie.

«Le Kosovo est la Serbie» ont par exemple entonné un groupe d'ultras roumains derrière le but, en brandissant une banderole aux couleurs du drapeau serbe sur laquelle était écrit le même message. Déjà avant la partie, ils avaient manqué de respect au Kosovo en recouvrant son hymne de cris «Serbia, Serbia!».

L'interruption de Roumanie - Kosovo

Après les interventions du capitaine roumain Nicolae Stanciu, du président de la fédération et du speaker, le calme est revenu et la partie a pu reprendre. Elle s'est achevée sur un succès 2-0 de la Roumanie, qui compte toujours deux points de retard sur la Suisse, leader de ce groupe.

Résultats et classement du groupe de la Suisse image: teletext

L'hostilité des fans roumains envers le Kosovo s'explique notamment par le fait que la Roumanie est l'un des cinq membres de l'Union Européenne à ne pas reconnaître l'indépendance du Kosovo, proclamée en 2008, comme le rappelle RMC Sport. La Roumanie et la Serbie entretiennent, elles, des liens culturels et religieux forts. (yog)