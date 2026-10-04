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Irlande-Israël: tensions en salle de presse avant le match

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Ça chauffe en salle de presse avant Irlande-Israël

La conférence de presse organisée samedi à la veille du match Irlande-Israël a donné lieu à de vifs échanges entre journalistes israéliens et membres de la délégation irlandaise.
04.10.2026, 12:0304.10.2026, 12:03

La conférence de presse du sélectionneur de l'Irlande, samedi en Serbie, à la veille d'un match de football contre Israël, a été écourtée après de nouvelles tensions, avec des journalistes israéliens, autour du conflit israélo-palestinien.

L'Irlande est un soutien de longue date de la cause palestinienne et la double confrontation cet automne entre sa sélection et Israël, dans le cadre de la Ligue des nations, a déjà suscité plusieurs controverses.

Un joueur de l’équipe d’Israël exclu pour son geste polémique
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Après des menaces d'un boycott du match aller par des joueurs irlandais pour protester contre la guerre menée par Israël à Gaza, la première rencontre s'est finalement tenue comme prévu dimanche dernier à Debrecen, en Hongrie, Israël ne pouvant recevoir sur son sol en raison de la situation sécuritaire.

Durant ce match, remporté par l'Irlande (3-0), les joueurs irlandais arboraient un brassard noir et ils ont ostensiblement baissé la tête au moment de l'hymne israélien. Avant le coup d'envoi, il n'y a eu ni échange de fanions ni poignée de mains entre capitaines.

Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
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Alors que le match retour a lieu dimanche à Backa Topola, en Serbie, la Fédération irlandaise ayant refusé de recevoir sur son sol pour des questions de sécurité, c'est la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur de l'Irlande qui a donné lieu à de nouvelles tensions.

Selon des images de l'AFPTV, celles-ci ont débuté lorsqu'une journaliste a interrogé Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur islandais de l'Irlande, sur l'attaque mercredi lors d'un vol de flydubai reliant les Emirats à Israël, qualifiée «d'acte terroriste» par la justice émiratie et les autorités israéliennes.

Players of Israel, right, and Ireland stand for the anthems before the UEFA Nations League soccer match between Ireland and Israel in Debrecen, Hungary, Sunday, Sept. 27, 2026. (Zsolt Czegledi/MTI via ...
Les joueurs irlandais baissent la tête pendant l’hymne israélien.image: Keystone

«Que pensez-vous des personnes que vous soutenez? Leur idéologie repose sur le meurtre. Cette semaine encore, l'un d'entre eux a tenté de tuer 170 passagers israéliens», a déclaré en anglais la journaliste, dont l'identité n'a pu être établie à ce stade.

«Nous ne répondrons pas à ce genre de questions aujourd'hui. Nous répondrons uniquement aux questions sur le football», a aussitôt rétorqué un attaché de presse.

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Mais, peu de temps après, un autre journaliste s'est adressé à son tour au sélectionneur de l'Irlande: «Vos joueurs traitent nos joueurs de singes pendant le match...», a-t-il dit, aussitôt interrompu par un attaché de presse affirmant à plusieurs reprises «c'est totalement faux», tandis que le journaliste en question se voyait retirer le micro.

«Ne me touchez pas, ne me touchez pas», a déclaré ce dernier, pendant que la délégation irlandaise mettait prématurément un terme à la conférence de presse.

Le sélectionneur d'Israël, Ran Ben Shimon, qui s'est présenté à son tour devant les médias en fin de journée, a déclaré qu’il ne «(s')occupait pas de politique».

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«Je veux que l'équipe s'améliore considérablement sur le plan tactique, dans son approche du jeu. Et c'est ma seule priorité. Je ne vais pas répondre à quoi que ce soit qui ne soit pas lié au football à ce stade», a ajouté l'entraîneur.

Les autorités israéliennes avaient fustigé les initiatives prises par la sélection irlandaise, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, accusant Dublin d'être «du mauvais côté de l'Histoire».

(afp/roc)

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