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Un joueur de l’équipe d’Israël exclu pour son geste polémique

ABD0122_20260924 - LINZ - �STERREICH: Saied Abu Farchi (ISR) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 am Donnerstag, 24. September 2026, w�hrend eines Nations-League-Spiel, Gruppe B3, 1. Runde, zwischen �sterre ...
La célébration de Sayed Abu Farchi.Image: keystone

Un joueur de l’équipe d’Israël exclu pour son geste polémique

L’attaquant israélien Sayed Abu Farchi a été expulsé jeudi après sa célébration controversée. Il estime que l’arbitre a mal interprété son geste.
25.09.2026, 17:0625.09.2026, 17:06

Le match Autriche-Israël, jeudi en Ligue des nations, s'est joué à la 55e minute de jeu. A cet instant précis, Sayed Abu Farchi venait d’égaliser de la tête à 1-1.

Le footballeur israélien de 20 ans a d’abord célébré sa réalisation avec ses coéquipiers, puis s’est dirigé vers la zone du corner. Abu Farchi a ensuite arraché le drapeau qui y était planté et s’en est servi pour réaliser une célébration très particulière: il a mimé un coup au billard.

Or son geste pouvait aussi être assimilé à la représentation d’une arme à feu. C’est vraisemblablement ainsi que l’a perçu l’arbitre bulgare Georgi Kabakov, qui lui a immédiatement adressé un carton jaune.

La célébration en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Problème: Sayed Abu Farchi avait déjà été averti quatre minutes plus tôt et a donc été expulsé dans la foulée. Le buteur israélien n’a pas compris la décision de l’homme en noir et a tenté de lui expliquer qu’il n’avait représenté ni une arme ni quoi que ce soit de semblable. Mais rien n’y a fait et il a été contraint de quitter le terrain.

En supériorité numérique, l’Autriche a ensuite inscrit deux buts dans les dernières minutes du match pour s’assurer une victoire 3-1 à domicile.

Interrogé après la rencontre sur le geste de son joueur, le sélectionneur israélien Ran Ben Shimon a expliqué: «Abu Farchi célèbre chacun de ses buts de cette manière, tout le monde peut le vérifier».

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En se rendant sur le compte Instagram de l’attaquant, on trouve effectivement une publication dans laquelle il reproduit ce geste. Malgré cette habitude invoquée pour expliquer son geste, le sélectionneur reconnaît: «C’est peut-être mon erreur de ne pas lui avoir dit qu’il devait arrêter. Il doit en tirer les leçons».

Dimanche, l’équipe nationale israélienne poursuivra sa campagne avec un match très tendu contre l’Irlande, à Debrecen, en Hongrie. Les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues depuis quelque temps. Pour des raisons de sécurité, les supporters irlandais ne devraient pas être autorisés à assister à la rencontre.

(riz/roc)

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