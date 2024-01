Tout ce que vous devez savoir sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024

Le match d'ouverture de cette CAN a lieu ce samedi (21h00) entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau. Voici ce qu'il faut savoir sur ce tournoi et les 24 sélections engagées👇

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 a lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 34e édition de ce tournoi continental qui, après 1984, se déroule pour la deuxième fois dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le tournoi aurait déjà dû avoir lieu l'été dernier, mais en raison des conditions climatiques du pays hôte (il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire pendant les mois d'été), il a été reporté à cet hiver.

Le pays hôte

La République de Côte d'Ivoire, son nom officiel, est située à l'ouest du continent africain. Elle est le plus grand exportateur de cacao au monde et compte environ 28 millions d'habitants.

La Côte d'Ivoire est entourée avec des traitillés rouges. Image: Google Maps

Outre la capitale Yamoussoukro, quatre villes accueilleront des matchs: Abidjan (la plus grande ville du pays), Bouaké, Korhogo et San Pédro. Quatre des six stades dans lesquels se dérouleront ces rencontres sont des constructions neuves érigées en vue du tournoi. Parmi elles, le Stade National de la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand avec une capacité de 60 000 personnes.

Le stade National image: capture d'écran x

Les «Eléphants», le surnom des footballeurs ivoiriens, ont vu passer de grands talents dans leur histoire comme Didier Drogba et les frères Yaya et Kolo Touré. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et en 2015. Jusqu'à présent, la sélection ivoirienne s'est qualifiée trois fois pour la Coupe du monde, en 2006, 2010 et 2014.

19 des 27 membres du contingent actuel jouent à l'étranger, dont la star Sébastien Haller (Borussia Dortmund).

Format et groupes

Les 24 nations participantes ont été réparties, après tirage au sort, en six groupes de quatre. Les deux meilleures formations de chaque poule et les quatre meilleurs 3e se qualifient pour les huitièmes de finale.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau a lieu ce samedi 13 janvier à 21h00 (heure suisse). La finale se jouera le 11 février à la même heure.

Les favoris

Parmi les principaux prétendants, on trouve bien sûr le Sénégal, tenant du titre, mené par l'attaquant d'Al-Nassr et ancien vainqueur de la Ligue des champions Sadio Mané. Les bookmakers placent également comme favoris le vice-champion en titre, l'Egypte (avec l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah), ainsi que l'Algérie, le Cameroun, le Ghana et le pays hôte, la Côte d'Ivoire.

Mohamed Salah, star de Liverpool et de l'Egypte. Image: keystone

Depuis la dernière Coupe du monde au Qatar, il faut bien sûr compter également avec le Maroc. Les «Lions de l'Atlas» d'Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) avaient éliminé l'Espagne en 8e ainsi que le Portugal en quart et sont devenus la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial. Ils avaient ensuite échoué contre la France dans le dernier carré.

L'impact sur les ligues européennes

Pendant la Coupe d'Afrique, contrairement à l'Euro, les championnats européens suivent leur cours habituel. De nombreux clubs doivent donc se passer des joueurs convoqués par leurs équipes nationales respectives.

La Ligue 1 française est la plus touchée: une soixantaine de joueurs sont engagés à la CAN. La Premier League est privée de 31 footballeurs, la Primera Division espagnole de 33, la Bundesliga de 28, la Serie A de 20 et les ligues suisses (Super League et Promotion League) de 11.

Le gardien de Manchester United André Onana jouera la CAN avec le Cameroun. Image: keystone

Comme toutes les équipes ne dépendent pas de la même manière des joueurs africains, la CAN a de quoi bouleverser la hiérarchie au sein des championnats européens. En Premier League, par exemple, six joueurs manquent à l'appel à Nottingham Forest, mais aucun footballeur sous contrat à Manchester City ne participe à la Coupe d'Afrique. Manchester United doit, lui, se passer de son gardien de but titulaire André Onana, engagé avec le Cameroun.

Les «Suisses» à la CAN

Les joueurs africains ont une forte influence sur le football suisse. La preuve? Lors du dernier championnat d'Europe, seuls six footballeurs gagnant leur vie en Suisse ont été convoqués par leurs sélections respectives, dont quatre avec la Nati. Lors de cette CAN 2024, ils seront onze (dix de Super League et un de Promotion League), soit presque deux fois plus.

Avec Charles Pickel (Cremonsese, RD Congo), un ancien international suisse des moins de 20 ans est également de la partie. Ce n'est que récemment que l'ex-Xamaxien (26 ans) a décidé de changer de nation.

En Super League, Young Boys est la formation la plus touchée par les départs. Les Bernois devront se passer de cinq joueurs. Voici le détail des éléments convoqués à la CAN au sein des clubs suisses👇

Young Boys

Mohamed Ali Camara (Guinée)

Saidy Janko (Gambie)

Ebrima Colley (Gambie)

Miguel Chaiwa (Zambie)

Meschack Elia (RD Congo)

Meschack Elia, élément important de YB, défendra les couleurs de la République démocratique du Congo. Image: keystone

Yverdon-Sport

Mauro Rodrigues (Guinée-Bissau)

Mauro Rodrigues (en vert) a été convoqué par la Guinée-Bissau. Image: keystone

St-Gall

Lawrence Ati Zigi (Ghana)

Saint-Gall devra se passer de son portier ghanéen. Image: keystone

Lausanne-Sport

Fousseni Diabaté (Mali)

Ltaief (Winterthour, à gauche) et Diabaté (Lausanne) seront tous deux à la CAN. Image: keystone

Winterthour

Sayfallah Ltaief (Tunisie)

Lugano

Hadj Mahmoud (Tunisie)

Hadj Mahmoud (à gauche) représente la Tunisie à la CAN 2024. Image: keystone

Etoile Carouge (Promotion League)

Signori Antonio (Angola)



Signori Antonio est l'un des quatre gardiens convoqués par l'Angola. Image: keystone

Les stars et les grands absents

Quelques grands noms participeront à cette Coupe d'Afrique des nations 2024, à commencer par l'attaquant égyptien Mohamed Salah, qui enchaîne les buts pour Liverpool depuis 2017. La vedette du Napoli Victor Osimhen, qui a propulsé les Italiens du Sud vers le sacre national la saison dernière, peut faire rêver le Nigeria.

Osimhen sera en Côte d'Ivoire avec le Nigeria. Image: keystone

Le Cameroun peut compter sur les services du gardien de Manchester United André Onana. Depuis son transfert de l'Inter Milan aux Red Devils, le portier camerounais n'a pas toujours été très convaincant, mais il devrait malgré tout être un soutien important pour sa sélection lors de cette CAN. Le Maroc dispose d'un joueur très fort dans le couloir droit en la personne de son latéral Achraf Hakimi, formé au Real Madrid et aujourd'hui sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Avec 68 matchs en équipe nationale, le joueur de 25 ans apporte en plus une certaine expérience.

Le Maroc de Hakimi, latéral du PSG, fait également partie des favoris. Image: keystone

Le grand atout du Sénégal est Sadio Mané. L'attaquant de 31 ans, qui a remporté la Ligue des champions et la Premier League avec Liverpool avant d'évoluer dans les rangs du Bayern Munich, joue aujourd'hui en Arabie saoudite avec al-Nassr. La Guinée peut, elle, compter sur la précision et le réalisme de Serhou Guirassy. L'attaquant du VfB Stuttgart a marqué 17 buts en Bundesliga cette saison et occupe la deuxième place du classement des buteurs derrière Harry Kane.

Serhou Guirassy est en grande forme cette saison avec Stuttgart. Image: www.imago-images.de

Mais il y a aussi quelques grands absents. En premier lieu, l'avant-centre de Leverkusen Victor Boniface. Le Nigérian, qui contribue au succès actuel de Leverkusen – leader de Bundesliga – avec 10 buts cette saison, ne pourra pas participer à la Coupe d'Afrique en raison d'une blessure à l'aine. Le Nigeria doit également se passer d'un autre attaquant, Taiwo Awoniyi, lui aussi touché à l'aine.

Victor Boniface ne se rendra pas en Côte d'Ivoire à cause d'une blessure. Image: keystone

Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich) n'a, lui, même pas été convoqué par le sélectionneur du Cameroun tandis que le Ghana sera privé de son milieu défensif d'Arsenal Thomas Partey, qui souffre toujours de la hanche.

Adaptation en français: Yoann Graber