La terrible blessure de Neymar en vidéo

Balotelli insulte une ex-star du foot en ciblant son point faible

Le buteur italien a attaqué Zlatan Ibrahimovic sur l'égo, en visant ce qui manquera toujours au Suédois malgré sa formidable carrière. Ouch!

Mario Balotelli et Zlatan Ibrahimovic ont déjà partagé le même vestiaire (c'était entre 2007 et 2009 à l'Inter Milan), mais ils ne se prêteraient même plus leur gel douche, tant l'animosité entre ces deux très gros caractères est devenu palpable depuis dimanche et le tacle verbal asséné par le Suédois à son ancien coéquipier.