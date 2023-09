Comment Yverdon est devenu le club le plus hype de Romandie

Ou encore Dominic Corness (Liverpool M21), Christopher Lungoyi (Juventus Next Gen) et Christian Marques (Wolverhampton M21), autrement dit des joueurs qui ont évolué dans des grands clubs européens. Lors de la dernière pause internationale, Yverdon comptait six joueurs en voyage avec leur sélection respective, soit un de plus par exemple que le FC Bâle.

«L'investisseur fait vraiment du bien à Yverdon. J'ai des échanges très étroits avec Jeffrey Saunders. Il est compétent, connaît le football et dispose en plus d'un réseau incroyable. Les nouvelles recrues ont un caractère bien trempé et ont le niveau pour la Super League. Un grand changement comme nous l'avons vécu prend toujours du temps, mais on est déjà bien avancés.»

Le nouveau propriétaire laisse la lumière à son proche et nouveau président Jeffrey Saunders. Celui-ci voit les choses en grand: Yverdon-Sport doit faire partie à long terme des cinq meilleurs clubs de Suisse. Saunders veut, selon ses propres termes, être un «investisseur avisé» et créer quelque chose de similaire à ce qu'il a réussi à faire ces dernières années au Portugal, à Estoril. L'Américain y a également occupé le poste de président de 2018 à 2021 et a réussi à établir le club en première division portugaise.

Yverdon-Sport s'est offert ce printemps une promotion surprise qu'aucun expert n'avait prédit. Et cet été, les Nord vaudois se sont retroussé les manches pour pouvoir jouer dans l'élite: leur Stade Municipal a été divisé en secteurs, de nouveaux stands de restauration ont été construits et surtout un nouveau système d'éclairage a été installé. Tous ces travaux ont été imposés par la Swiss Football League.

Jeffrey Saunders était furieux. Après l'humiliante élimination d'Yverdon-Sport en Coupe sur la pelouse du FC Rapperswil-Jona (0-1), pensionnaire de troisième division, le nouveau président américain a appelé l'entraîneur Marco Schällibaum pour exiger des explications. «Les nouveaux propriétaires sont très exigeants. Mais c'est leur droit le plus strict et c'est très bien comme ça» , tranchait Schällibaum mercredi au téléphone. Le lundi suivant cette élimination, le technicien de 61 ans a réuni son équipe pour parler clairement, comme il le dit.

Saurez-vous expédier le ballon entre les poteaux?! On vous a mis au défi

On s'est toujours demandé s'il était difficile de cadrer un ballon ovale entre deux immenses poteaux. Alors on a essayé, et on vous a embarqué avec nous!

La Coupe du monde a débuté depuis deux semaines en France et il y a de quoi être impressionné: les contacts sont sauvages, les vitesses de course parfois folles et les schémas de jeu savamment rodés. Mais ce qui nous émerveille le plus, c'est la facilité avec laquelle certains joueurs parviennent à transformer un essai ou réussir une pénalité en bottant le ballon entre les poteaux, parfois à une distance de plus de 40m.