Les îles Scilly et leurs paysages somptueux, à 50 km des côtes anglaises. Image: www.imago-images.de

Cette ligue de foot est la plus petite du monde et elle est dingue

Les îles Scilly, en Angleterre, ne comptent que 2100 habitants et pourtant, elles ont leur propre championnat composé de... deux équipes. Une situation cocasse où les anecdotes folles se multiplient.

Niklas Helbling Suivez-moi

Les îles Scilly se trouvent à peine à 50 kilomètres au sud-ouest de l'Angleterre continentale. Malgré cette distance plutôt courte, on se trouve dans «un autre monde» sur cet archipel composé de cinq îles principales, comme le dit le site web touristique du lieu.

Ici, tout est différent: plus simple, plus amical, plus innocent. C'est aussi pour cette raison que ces îles sont une destination touristique appréciée, et pas seulement pour les amateurs d'oiseaux qui peuvent souvent y admirer des espèces rares.

La localisation des îles Scilly

Mais de plus en plus d'habitants, surtout les jeunes, quittent les îles pour l'Angleterre continentale, avec des répercussions sur le football local: jusque dans les années 1950, les îles Scilly organisaient encore une coupe «inter-îles», à laquelle participaient des équipes des cinq îles, comme le raconte l'un des footballeurs actuels à Copa90.

Mais seuls les Gunners et les Wanderers sont restés. Et leurs joueurs sont de plus en plus âgés, les jeunes ne suivent guère, car ils doivent partir sur le continent après la 11e année scolaire s'ils veulent étudier ou suivre une autre formation.

Des pêcheurs , des insomnies et une inondation

A St Mary's, les footballeurs s'affrontent encore chaque semaine d'octobre au printemps. Des pêcheurs aux vendeurs en passant par les policiers et les pompiers, tout le monde participe. Il arrive parfois qu'un joueur soit appelé en cours de match et que son équipe doive continuer à jouer en infériorité numérique. Gibbo, l'un des défenseurs centraux, se rend même sur le terrain tous les dimanches après avoir travaillé de nuit au supermarché. Il résume la situation en ces termes:

«Il n'y a pas le temps de dormir, juste de prendre un petit déjeuner et peut-être une bière» Gibbo, l'un des footballeurs des îles Scilly

Focus sur Gibbo et les autres footeux des îles Scilly 📺 Vidéo: YouTube/COPA90 Stories

Jusqu'à 18 matchs de championnat sont programmés par saison et la moyenne du nombre de spectateurs ne dépasse guère les deux chiffres. Lors de l'exercice 2022/23, les Woolpack Wanderers n'ont eu besoin que de 14 tours pour s'assurer le titre de champion.

Mais plusieurs autres compétitions offrent aux deux équipes une chance de remporter un titre. La League Cup (Coupe de la ligue) est même disputée en duel aller-retour, mais la règle du but à l'extérieur n'a jamais été appliquée, car les deux clubs jouent leurs matchs à domicile sur le même terrain. Juste avant chaque rencontre, les lignes doivent être redessinées et certains trous dans le gazon doivent être comblés.

Mais ça ne marche pas toujours. En raison de l'accumulation d'eau sur la pelouse, le match retour de la League Cup a dû être annulé cette année, raison pour laquelle une victoire 4-2 a suffi aux Garrison Gunners – battus dans la ligue – pour être sacrés. Outre la League Cup, il existe également la Scillonian Cup et le Charity Shield. Ce dernier est la supercoupe entre le champion et le vainqueur de la League Cup. Si une équipe remporte les deux titres, elle joue contre la deuxième. Autrement dit: quoi qu'il se passe, l'affiche est toujours la même!

Challenge et fugue bovine

Mais ces matchs chaque semaine contre le même adversaire ne sont pas ennuyeux, à en croire les protagonistes. Au contraire! L'un deux témoignait dans un film pour Adidas en 2008:

«Nous nous connaissons très bien, c'est donc un défi de trouver de nouvelles façons de déjouer le même adversaire»

D'autant plus que les équipes sont choisies avant chaque saison par deux capitaines – comme autrefois dans la cour de récréation. L'important n'est pas seulement la qualité des joueurs, mais aussi et surtout leur disponibilité. Et autant dire qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Un exemple? L'un des meilleurs joueurs présumés des Gunners n'a pu jouer qu'au début de la saison dernière, car il a obtenu un emploi dans les Alpes suisses en hiver, comme l'a expliqué Will Lethbridge à la BBC.

Lethbridge, qui a grandi dans les îles Scilly, a vécu quelques anecdotes amusantes au cours de ses nombreuses années de football dans la plus petite ligue du monde. Par exemple, un fermier a été appelé pendant un match parce que ses vaches s'étaient enfuies. «A la fin, il s'est avéré que ce n'était même pas ses vaches», a précisé Anthony Gibbons, un autre footballeur local expérimenté.

Beckham, Gerrard et le musée

Gibbons était déjà de la partie quand les îles Scilly ont eu leur moment de gloire devant un large public. Avant l'Euro 2008, Adidas a envoyé une équipe de tournage et des stars mondiales comme David Beckham, Steven Gerrard ou Michael Ballack sur l'île pour faire une surprise aux écoliers et les préparer à un match contre l'équipe adulte.

Le coaching de David Beckham aux jeunes footballeurs des îles Scilly 📺 Vidéo: YouTube/winandsingh

Depuis, plusieurs médias sont venus rendre visite à la plus petite ligue du monde. Les îles Scilly ont même leur place au musée de la Fifa à Zurich, grâce au plus petit trophée du monde: la «Lyonesse Cup». Celui-ci est décerné au vainqueur du duel entre la sélection des îles Scilly et l'équipe amateur du Dynamo Choughs de Penzance, la ville du comté des Cornouailles d'où partent les ferrys pour St Mary's.

La «Lyonesse Cup», le plus petit trophée du monde. Image: twitter

Le trophée, dont une réplique se trouve à Zurich, ne mesure même pas un centimètre. Pourtant, les vainqueurs tentent à chaque fois de le remplir de bière, explique Gibbons. Pas de doute, les îles Scilly sont dans la plus pure tradition du football britannique!

Adaptation en français: Yoann Graber