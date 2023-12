Le Suisse du Stade Rennais Fabian Rieder (premier plan) a fait trembler les filets du Maccabi Haïfa en Europa League, et de fort belle manière. image: instagram

Ce Suisse réussit un petit bijou en Europa League

Fabian Rieder (21 ans) a fait trembler les filets du Maccabi Haïfa grâce à un superbe coup franc lors de la victoire 3-0 de son équipe, Rennes, en Europa League jeudi.

Fabian Rieder a marqué des points ce jeudi soir. Le jeune milieu international suisse (21 ans), transféré de Young Boys à Rennes cet été, a marqué sur un magnifique coup franc lors de la victoire des Rennais face au Maccabi Haïfa en Europa League (3-0).

Le Bernois a inscrit l'ultime but, à la 93e minute. A l'entrée des seize mètres, excentré sur la droite, il a enroulé le ballon avec sa patte gauche. Son tir est passé au-dessus du mur et a terminé dans la lucarne du gardien israélien Shareef Keouf, qui est resté figé sur sa ligne.

Le chef d'œuvre de Fabian Rieder en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Ce succès des Bretons à Budapest – le match a été délocalisé à cause de la guerre en Israël – leur a permis de valider leur ticket pour les 16e de finale de l'Europa League. Ils sont premiers d'un groupe relevé avec Villarreal, le Panathinaïkos et donc Haïfa.

A titre personnel, ce splendide but permet à Rieder de braquer les projecteurs sur lui et ses qualités techniques. A Rennes, le jeune Bernois doit se contenter d'un rôle de remplaçant. Face au Maccabi, il n'est entré en jeu qu'à 28 minutes du terme. Et il n'a, par exemple, pas joué une seule seconde des trois derniers matchs de Ligue 1. Mais il a prouvé à son nouveau coach Julien Stéphan, successeur de Bruno Genesio depuis mi-novembre, qu'il peut être décisif. Histoire aussi d'aider Rennes, seulement 10e du championnat, à sortir de sa mini-crise.

Le Suisse avait d'ailleurs déjà marqué sur coup franc lors de la dernière partie contre le Panathinaïkos (victoire 3-1), aidé par une grosse boulette du portier adverse. Cette fois, son chef d'œuvre ne doit rien à personne. (yog)