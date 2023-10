Vidéo: twitter/Norwich City FC

Ce message de prévention est un chef d'œuvre

Le Norwich City FC, club anglais de l'international helvétique Christian Fassnacht, fait le buzz grâce à son spot sur la santé mentale. Un succès justifié: la vidéo est une pépite.

Avec l'essor des réseaux sociaux, les clubs et organisations sportives ont fait de gros progrès dans leur communication, un domaine dans lequel ils investissent de plus en plus de moyens.

Le Norwich City FC, club de deuxième division anglaise où joue le Suisse Christian Fassnacht, a encore prouvé cette tendance mardi en publiant un petit chef-d'œuvre qui fait le buzz. L'objet de la vidéo? L'importance de savoir détecter des problèmes psychologiques chez ses proches. Elle a été réalisée dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre.

Dans les premières secondes, un sous-titre annonce que «la vidéo suivante aborde des thèmes de santé mentale et de suicide qui peuvent être pénibles pour certains spectateurs». Tout le long de la séquence, le plan reste fixe sur deux fans de Norwich, la cinquantaine, toujours assis côte à côte lors de plusieurs matchs. On comprend, grâce à leurs petites discussions, qu'ils sont amis. L'un deux paraît torturé mentalement, la mine fermée et inquiète, l'esprit ailleurs, ne savourant pas le spectacle et ne célébrant pas les buts de son équipe. Et ce au fil des matchs, sans amélioration.

Son pote qui, lui, s'extasie sur les actions des «jaune et vert» et vit intensément les parties, ne semblent absolument pas prêter attention au mal-être de son voisin, pourtant perceptible à des kilomètres.

Arrive un plan avec un texte blanc sur fond noir:

«Parfois, c'est évident quand quelqu'un s'efforce de faire face»

L'image revient sur les deux sièges des amis: seulement un seul prend place, la chaise à côté restant vide. Ne voyant pas tout de suite le visage de l'homme qui s'assied, on craint le pire: le fan mal dans sa peau n'est plus là parce qu'il s'est suicidé.

Et là, coup de poing: le compère qui n'est plus là, c'est celui qui rigolait, s'enthousiasmait et semblait n'avoir aucune préoccupation. Son ami pose une écharpe aux couleurs de Norwich sur le siège désespérément inoccupé. Puis le message, qui nous fait définitivement comprendre ce qu'il s'est passé:

«Mais parfois, les signes sont difficiles à repérer»

Vous l'aurez compris: ce fan apparemment bien dans sa peau, en tout cas nettement plus joyeux extérieurement que son voisin, s'est suicidé. Personne n'a rien vu venir. CQFD, cette vidéo du Norwich City FC n'a rien besoin d'ajouter dans son message de prévention.