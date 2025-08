Un championnat amateur réenchante le foot chinois

En Chine, des milliers de spectateurs affluent pour assister à des matchs de foot amateur. image: afp

Stades pleins, succès viral: ce championnat amateur est dingue

Un championnat de football amateur en Chine redonne (un peu) le sourire aux supporters, lassés par la corruption et les piteuses performances de l'équipe nationale.

Jing Xuan TENG / afp

Par une chaude journée d'été à Suzhou, grande ville située près de Shanghai, 40 000 spectateurs sont massés dans les tribunes, pendant que des milliers d'autres suivent le match sur écran géant.

Ces matchs organisés dans la province du Jiangsu (est), retransmis en direct sur les réseaux sociaux, rassemblent des millions de téléspectateurs, dynamisent le tourisme local et ravivent une joyeuse rivalité entre villes.

Lors de la rencontre jouée à Suzhou à guichets fermés, un but dès la deuxième minute contre l'équipe de la cité voisine de Yangzhou fait bondir les spectateurs de leurs sièges. Beaucoup portent des t-shirts rouges frappés du nom de la ville et s'éventent pour supporter la chaleur accablante.

«Par rapport à d'autres événements sportifs, les supporters sont davantage passionnés. Même s'ils ne comprennent pas toujours le foot, il y a une super ambiance!», déclare à l'AFP Qian Chunyan, une habitante de Suzhou de 35 ans.

Lancé cette année, ce championnat du Jiangsu a rapidement attiré sur internet des millions de spectateurs et stimulé le tourisme vers les villes-hôtes. Cette popularité a généré un boom de la consommation au niveau local. Une aubaine après des années de dépenses en berne depuis la pandémie de Covid.

Authenticité

D'abord soutenus par des sponsors locaux comme des restaurants de grillades, les matchs attirent désormais de grands noms comme les géants chinois du commerce en ligne Alibaba et JD.com. Mais pour les supporters, c'est surtout la simplicité de ce football sans millions ni vedettes qui fait son charme.

«C'est une forme plus pure de football, je dirais, où le public participe davantage et où les grandes entreprises sont assez peu présentes», affirme à l'AFP Wang Xiangshuo, un supporteur de l'équipe de Suzhou. «Gagner ou perdre, ce n'est pas important. Ce qui compte surtout, c'est cette authenticité.» Un contraste avec le football professionnel chinois, touché par des scandales de matchs truqués et de corruption, ainsi qu'avec les piètres résultats de la sélection nationale.

Malgré les rêves du président Xi Jinping de voir son pays soulever la Coupe du monde, l'équipe de Chine, cible régulière des moqueries des internautes, n'a participé qu'à un seul Mondial, en 2002. Elle végète actuellement à la 94e place du classement mondial de la Fifa.

Les joueurs des championnats amateurs provinciaux ont des profils variés, de lycéens à... fonctionnaires du Parti communiste au pouvoir.

Pour Jin Shan, expert en football à l'Académie des sciences sociales à Pékin, ces tournois sont bénéfiques car «ils permettent à tout le monde d'avoir une équipe qui les représente», alors que le réseau de clubs en Chine est bien moins dense qu'en Europe. Ce type de championnat «rapproche» ainsi le ballon rond du grand public, souligne-t-il.

Badges et glaces



Il a aussi des retombées économiques. Selon la télévision publique anglophone CGTN, depuis le lancement en mai de ce championnat du Jiangsu, les dépenses touristiques ont bondi de plus de 14% dans six villes de la province.

A Nantong par exemple, Chen Tianshu, une fabricante de souvenirs, explique à l'AFP que son équipe s'est mobilisée pour produire des badges avec les logos des équipes ou encore des glaces à l'effigie de monuments locaux, un produit très populaire en Chine. «La première série de 1 000 glaces est déjà presque écoulée», se réjouit-elle. «Avec les performances de l'équipe de Nantong dans ce tournoi, la ville connaît une de ses rares heures de gloire», affirme-t-elle en souriant.

D'autres régions veulent profiter de l'engouement: la province du Jiangxi (sud) a lancé en juillet sa propre compétition.

Les phénomènes viraux sur l'internet chinois transforment régulièrement des villes de second plan en destinations en vogue. En 2023, la ville de Zibo (nord) avait ainsi connu un afflux de touristes après la mise en lumière sur internet de ses spécialités de viande grillée.

Pour Chen Tianshu, la fabricante de souvenirs, cette soudaine fièvre du foot amateur est «une belle surprise». «J'espère que c'est une tradition qui va se perpétuer», affirme-t-elle.