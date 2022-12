La Suisse prend cher sur Twitter après sa défaite

L'équipe de Suisse va avoir la gueule de bois demain. Battue, ou plutôt corrigée par le Portugal, la Nati a sombré durant la seconde mi-temps. Résultat 6-1 et les Twittos qui se déchaînent. Extraits.

L'info de la soirée était la présence de Ronaldo sur le banc, vous allez me dire: «Mais comment va faire le Portugal sans CR7?» Eh bien, les hommes de Santos ont montré qu'il n'y avait pas que Ronaldo dans la vie. Il y avait aussi Ramos le p'tit jeune, Pepe le vieux, Guerreiro et Leao. Bref, il ne manquait plus que le gardien.

Oui, le Portugal a été bon (sarcasme quand tu nous tiens), mais n'oublions pas qu'on les a aidés un peu quand même.