Pourquoi les joueurs du Real n'arrêtent pas de snifer leur maillot

Les Madrilènes ont pris cette habitude depuis quelques semaines, et il y a une bonne raison. Ils feront pareil ce mardi soir (21h00) en accueillant Manchester City pour la demi-finale aller de Champions League.

Vous verrez les footballeurs du Real Madrid humer le haut de leur maillot à coups de grandes inspirations, ce mardi soir. Même si les blanchisseurs du club madrilène sont sans doute de très bons professionnels, cette marotte n'a rien à voir avec une lessive particulièrement agréable pour les narines.

Mais c'est bel et bien parce que le tissu est imprégné d'un produit que les champions d'Europe en titre y fourrent souvent leur nez. Et ce produit, vous êtes certainement nombreux à l'avoir dans votre armoire de toilette: le Vicks Vaporub.

Ne rêvez pas: ce n'est pas parce que vous vous badigeonnerez la poitrine ou le dessus de la lèvre avec la célèbre pommade que vous deviendrez un athlète d'exception. Mais la substance – composée de camphre, d'eucalyptus et de menthol – aurait la capacité d'améliorer la respiration. Des frictions ou des inhalations permettraient de décongestionner les voies respiratoires. «Vicks Vaporub facilite la respiration et permet un sommeil tranquille lorsqu'il est appliqué au coucher», affirme par exemple le site swissmedicinfo.ch.

Pour un footballeur en plein effort, le premier effet mentionné par ce site est bénéfique: une respiration optimale facilite la performance physique. Quant à la capacité du produit à faire tomber son utilisateur dans les bras de Morphée, les Madrilènes pourront toujours utiliser cette excuse pour justifier un étourdissement sur un marquage laxiste d'un attaquant de Manchester City...

Des Catalans fâchés et un précurseur

Déjà en décembre dernier, on pouvait voir, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le Brésilien du Real Vinicius Junior plonger son doigt dans un pot de Vicks Vaporub et en étaler une noisette sur son maillot. Mais c'est surtout lors de la demi-finale retour de Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone début avril que le badigeonnage a piqué les yeux des (télé)spectateurs.

Des images montrent le préparateur physique du Real, Antonio Pintus, masser vigoureusement la poitrine, sous le maillot, d'Eder Militao sur le terrain. Pendant que Pintus tient le pot, Eduardo Camavinga en profite pour prendre un peu de pommade et l'étaler sous son nez. Et pendant le jeu, on peut aussi voir Luka Modric ou David Alaba inhaler intensément leur maillot.

Certains fans du Barça, vexés par la claque 0-4 prise par leur équipe et l'élimination qui en a résulté, ont crié au scandale sur les réseaux sociaux en assimilant cette pratique à du dopage.

Si tel était le cas, il faudrait alors retirer les nombreux titres des équipes pour lesquelles a joué Patrick Vieira. L'ex-international français (Arsenal, Inter Milan et Manchester City, entre autres) était un précurseur dans le domaine: son maillot, notamment lors de sa période chez les Gunners, était inondé à chaque match par une flaque de pommade pour la respiration.

Avec Patrick Vieira, la blanchisserie d'Arsenal avait du travail (les employés de Vicks Vaporub aussi). image: twitter

Même si son efficacité est contestée pour une utilisation en plein effort sans avoir de rhume, le Vicks Vaporub a au moins le mérite de faire croire aux Madrilènes qu'il améliore leurs performances, via le célèbre effet placebo. Alors, en plus des effluves de menthol et d'eucalyptus, ils pourraient bien respirer le bonheur grâce au baume magique en cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions.