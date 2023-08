Le garde du corps de Lionel Messi à Miami suit même les déplacements de l'Argentin sur le terrain. image: captures d'écran du réseau social x

Qui est cet homme mystérieux qui suit Messi comme son ombre?

Lionel Messi est accompagné presque partout par un garde du corps depuis qu'il joue à l'Inter Miami. Il s'agit d'un colosse au parcours très particulier.

On a déjà vu plusieurs arbitres de touche à l'étroit derrière leur ligne, forcés d'esquiver dans leur course les remplaçants qui s'échauffent ou même les joueurs qui tentent un débordement. Ceux qui officient lors des matchs de l'Inter Miami doivent être encore plus attentifs: depuis quelques semaines, un colosse fait les cent pas dans leur zone.

Autant le dire tout de suite: il ne s'agit ni d'un spectateur qui a besoin de se dégourdir les jambes, ni d'un photographe en quête de clichés originaux. Non, cette montagne de muscles est le garde du corps personnel de Lionel Messi.

Si tous les défenseurs avaient été aussi attentifs que le garde du corps de Messi, l'Argentin aurait des statistiques moins impressionnantes. image: réseau social x

Selon plusieurs médias, c'est le président du club, David Beckham, qui a mandaté en personne cet ange gardien pour assurer la sécurité de sa nouvelle recrue star. Et c'est peu dire que le malabar prend son travail à cœur.

C'est simple, il suit l'Argentin presque partout: à la sortie du car, sur le chemin du stade, dans les couloirs des vestiaires et donc même sur le terrain pendant les matchs, où le garde du corps suit derrière la ligne de touche les déplacements de Messi, histoire de pouvoir intervenir le plus rapidement possible au cas où l'intégrité physique de la star serait menacée par des spectateurs. Les mauvaises langues diront qu'heureusement pour le garde du corps, le numéro 10 de Miami n'est pas le footballeur qui court le plus...

Vétéran de guerre et combattant MMA

Et même ci c'était le cas, le vigile aurait très certainement une condition physique nécessaire pour suivre le champion du monde 2022 (qui bénéficiait déjà d'une sécurité rapprochée à Barcelone et Paris). Et pour cause: Yassine Chueko, c'est son nom, est un expert d'arts martiaux et a participé à plusieurs combats de MMA (ces grosses bastons un contre un dans une cage).

Ce monsieur a soulevé quelques kilos de fonte. image: instagram

Avant ça, l'Américain a servi dans l'armée en Afghanistan et en Irak avec les Marines, comme le fait savoir le quotidien argentin La Nacion. Toujours selon ce média, le compte Instagram de Chueko, qui comprend de nombreuses photos et vidéos de ses entraînements, a quintuplé son nombre d'abonnés (actuellement 125 000) depuis que l'ex-soldat s'occupe de la sécurité de Lionel Messi.

La Nacion précise que Yassine Chueko est à la tête d'une équipe de plus de 50 personnes, qui se charge de protéger la famille du footballeur à Miami. On a par exemple vu l'Argentin et ses proches être accompagnés lors d'une session shopping.

Chueko suit à la trace Messi 📺 Vidéo: YouTube/SPORTS EXTRA

C'est certain, si les défenseurs du championnat nord-américain (MLS) marquaient Messi à la culotte aussi bien que son garde du corps, l'attaquant n'aurait pas des statistiques aussi impressionnantes: il a déjà marqué dix buts en seulement huit matchs avec l'Inter Miami. (yog)