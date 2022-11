Le défenseur de Newcastle fait bouger les travées de St Jame's Park Image: AP

Fabian Schär, l'autre Suisse adulé en Angleterre

Le défenseur helvétique de Newcastle est adoré des fans et sa cote de popularité ne fait que grimper. Un renouveau bienvenu à l'approche de la Coupe du monde.

C'est l'autre Suisse qui cartonne outre-Manche. Il y a Granit Xhaka en pôle position, Akanji dans le sillage et Fabian Schär. Le Magpies de 31 ans fait nettement moins de bruit que ses deux coéquipiers en équipe nationale, mais les chiffres sont éloquents. Son club de Newcastle pointe au troisième rang et présente la meilleure défense (ex aequo avec Arsenal) du championnat anglais.

Schär avait lancé sa saison sur les chapeaux de roue, auteur d'un coup de canon à l'occasion du match d'ouverture face à Nottingham. Mais le plus impressionnant reste ses performances défensives, couronnées par six «cleen-sheet». Solide en défense centrale avec son acolyte Sven Botman, arraché pour plus de 37 millions à Lille, Schär est devenu une valeur sûre dans l'axe de la défense. Un facteur qui fait son effet, surtout quand il colle à la devise du club: «Triumphans defendit fortiter» («Triompher par une défense courageuse»).

Botman est une Rolls Royce et Schär une Aston Martin Un internaute sur Twitter

Désormais aux mains d'un fonds saoudien, dont la fortune est estimée à 400 milliards de dollars, le NUFC a retrouvé ses lettres de noblesse. A titre de comparaison, Qatar Sport Investements, qui détient le Paris Saint-Germain est doté de 250 milliards de fortune. Des sommes colossales, mais Newcastle n'a pas fait de folies à la manière du PSG.

Les recrues engagées restent dans une fourchette de prix raisonnables et ne sont pas clinquantes. Exemples: Alexander Isak pour 70 millions d'euros, Matt Targett pour 17,5, Nick Pope pour 11,5. Un mercato piloté par le nouvel homme fort et entraîneur Eddie Howe. Un contingent de qualité, sans star, avec une nouvelle philosophie de jeu qui démarre par une défense très solide, point d'ancrage de l'évolution spectaculaire du club cher à la légende Alan Shearer. L'équipe a progressé et oppose une grosse intensité et une précision technique.

3,5 millions , la valeur d'achat pour Schär

Un système dans lequel Fabian Schär s'intègre avec brio. The Athletic pense même que Howe l'a transformé d'un joueur «sous-performant» en un joueur de «tout premier ordre».

Un rendement et une évolution qui marquent les fans de Newcastle. Aligné aux côtés de joueurs qui valent plus du triple sur le papier (sa valeur est à présent estimée à 10 millions sur Transfermarkt), le Suisse fait l'unanimité.

Son impact physique et sa qualité balle au pied, et surtout sa manière de se projeter vers l'avant plaît au public de St Jame's Park. Dimanche, Fabian Schär a été crédité de la note de 8 lors de la facile victoire de Newcastle face à Southampton. Le quotidien local, le Chronicle, décrit sa performance ainsi:

«Solide comme un roc après avoir dégagé son équipe à plusieurs reprises. Lorsque Pope a mal calculé dans la surface en première mi-temps, il était là pour balayer» The Chronicle

Signe de sa grosse cote auprès du public de Newcastle, l'international de bientôt 31 ans est considéré comme une figure du renouveau du club, à l'instar du milieu de terrain Joelinton et de l'attaquant Miguel Almiron.

«Dé-Brucé»

Ils sont nombreux à expliquer l'éclosion de Schär par à l'arrivée de Howe et son style de jeu qui libère des espaces. Une renaissance qui passe par le limogeage de Steve Bruce en novembre. Durant la saison 2021/2022, l'international suisse a joué 23 des 25 matches de championnat possibles. A l'heure de la reconduction de son contrat, Howe expliquait que le Saint-Gallois était «un joueur extrêmement important dans notre vestiaire». Les internautes ironisaient sur le fait que Schär aurait été «dé-Brucé».

La trentaine, arrivé à maturité et si le physique tient - ses ischio-jambiers l'embêtent -, il pourrait devenir l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League et un rempart important pour la Nati.