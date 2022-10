Certains électeurs se déplacent même avec un maillot de foot sur le dos. Image: EPA EFE

Le maillot mythique du Brésil est devenu un symbole politique

Quiconque achète le maillot de l'équipe nationale de football et le porte est automatiquement classé dans le camp du président d'extrême droite en exercice Jair Bolsonaro.

Le maillot jaune et vert de l'équipe nationale brésilienne est profondément ancré dans la mémoire de tous les fans de football. Que ce soit Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho ou Neymar, chaque génération de footballeurs a son propre héros brésilien qui a marqué les esprits sous le maillot de la «Seleção».

La publication du nouveau maillot de l'équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde au Qatar était donc attendue avec impatience. Mais désormais, le légendaire maillot jaune et vert ne représente plus seulement les moments glorieux du football brésilien, mais plutôt un Brésil politiquement divisé.

Au Brésil, quiconque achète le maillot de l'équipe nationale et le porte est automatiquement classé dans le camp du président d'extrême droite en exercice Jair Bolsonaro. Ce dernier avait en effet déjà adopté les couleurs nationales jaune et verte lors de sa campagne électorale de 2018. C'est aussi pour cette raison que lors des apparitions politiques de l'ancien officier militaire, de plus en plus de ses partisans défilent en maillot jaune du Brésil.

Une manif pro-Bolsonaro. Image: AP

D'ailleurs, lorsqu'un étudiant du nom de João Vitor Gonçalves de Oliveira a acheté le maillot jaune et vert et l’a emmené à la caisse, il a été accueilli avec un sourire enthousiaste. «Le propriétaire du magasin a supposé que je soutenais le gouvernement actuel et a commencé à faire rage contre le candidat de gauche Lula», a déclaré le jeune homme de 20 ans à la BBC, qui n'est pourtant pas un soutien de Bolsonaro.

Que pensent les joueurs du fait que leur maillot devienne un symbole politique? L'attaquant de Tottenham Richarlison s'est exprimé en Angleterre, où il joue:

«En tant que supporter, joueur et Brésilien, je fais de mon mieux pour contribuer à l'identification. Je pense qu'il est important de reconnaître que nous sommes tous des Brésiliens et que du sang brésilien coule dans nos veines.»

Image: AP

La réaction populaire est toutefois sans équivoque: ce n'est pas le maillot jaune et vert, mais le maillot extérieur bleu du Brésil qui a été vendu quelques heures seulement après sa sortie. Avec le temps, la tunique extérieure pourrait devenir un signe de ralliement des pro-Lula (le second tour de l'élection présidentielle entre le candidat de gauche et Bolsonaro se tiendra le 30 octobre).

L'équipe nationale de futsal du pays a en tout cas décidé de toujours porter le maillot bleu à l'avenir. Son entraîneur Matheus Rocha espère même que le Brésil remportera son sixième titre mondial dans cette tenue, cet hiver au Qatar.

(mme/jcz)