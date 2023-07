Vidéo: watson

Cette pub pour le football féminin est géniale

Orange s'est amusé à user du Deepfake pour remplacer les joueuses de l'équipe de France par leurs homologues masculins. Une belle opération marketing qui fait un joli buzz sur les réseaux.

Team watson Suivez-moi

Ces petits malins ont utilisé Deepfake pour propager de la désinformation. Les dérives de l'IA ont sévi, c'est certain, mais parfois, cette technologie qui consiste à remplacer les visages par d'autres, a du bon. Orange le prouve.

C'est un film publicitaire avec des actions magnifiques de l'équipe de France féminine. Sauf qu'Orange y a remplacé le visage des Bleues par celui... des Bleus. On croit voit Griezmann et Mbappé mais ce sont en réalité Le Sommer et Karchaoui. Un contrepied bien senti pour cueillir les spectateurs récalcitrants devant le foot féminin.

La société de télécommunication a ressorti des archives de la Fédération française de football et sélectionné les gestes adéquats pour que la manigance soit parfaitement exécutée.

Et même si quelques rabat-joies assurent sur les réseaux sociaux qu'ils ont vu la tromperie en un coup d'oeil, l'opération marketing (pilotée par l'agence française Marcel) vaut son pesant de cacahuètes. Diffusée il y a quatre jours, la vidéo a déjà cumulé plus d'un millions de vues sur Youtube.