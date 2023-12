Le latéral droit du FC Sion Numa Lavanchy avec le nouveau maillot spécial. image: fc sion

Le FC Sion a changé quelque chose

Le leader de Challenge League portera un maillot inédit ce mardi soir à la maison face au Stade Nyonnais (19h00). Il est le fruit d'un nouveau concept.

Il y a eu la tunique militaire, celle dessinée par des enfants ou plus récemment le clin d'œil à l'URSS. Le FC Sion a pris l'habitude d'innover avec des maillots originaux ces dernières années. Un petit nouveau a fait son apparition dans la collection ce lundi. Et comme avec la classe primaire du collège de Grône (VS) – qui avait remporté un concours de dessin organisé par le club –, il est le fruit d'un nouveau concept.

Les pensionnaires de Tourbillon ont décidé de collaborer chaque année avec un artiste valaisan différent pour concevoir une tenue singulière, portée à quelques reprises seulement. Cette saison, l'honneur est revenu à Hugo Pratap Parvex dit «Spicy», jeune designer graphique de 30 ans qui a grandi à Monthey (VS). Ses créations – le maillot des joueurs de champ et celui du gardien – seront portées par les leaders de Challenge League lors des deux derniers matchs avant Noël, à Tourbillon (face au Stade Nyonnais ce mardi à 19h00 et Schaffhouse vendredi à 20h15).

L'entraîneur Didier Tholot (à gauche) et le directeur sportif du FC Sion Barthélémy Constantin avec les maillots dessinés par «Spicy». image: fc sion

Et niveau graphisme, ça donne quoi? La tunique garde les couleurs traditionnelles du FC Sion, le rouge et le blanc, mais elle est stylisée avec des traits dans toutes les directions qui donnent un effet zébré, le tout avec un dégradé de haut en bas. Les manches blanches restent, elles, immaculées. Dans le dos, le numéro est stylisé et le nom est imprimé avec une graphie davantage «urbaine». Pour le maillot du gardien, c'est pareil mais avec du fuchsia et du bleu foncé.

«Un rôle de promotion »

Avec cette démarche, le FC Sion souhaite rapprocher l'art et le sport, tout en mettant en avant des artistes de son canton:

«Ce projet a pour but de mettre en avant les différents artistes locaux. Le sport et l'art sont rarement mélangés, mais nous pensons que cela est parfaitement complémentaire. Chaque année, nous allons promouvoir un nouvel artiste valaisan. Le FC Sion est un symbole dans notre canton et son rôle est également de mettre en lumière les talents créatifs régionaux.» Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion

«Spicy» – qui définit son style artistique comme «abstrait et graphique» – sera présent ce mardi et ce vendredi à Tourbillon et exposera ses œuvres au «club platine» et au «club du lundi». Son maillot spécial est en vente en édition limitée à la boutique (uniquement physique) du FC Sion.

Timothy Fayulu (à droite) et Kevin Bua avec les nouvelles tuniques. image: fc sion

«Je qualifie mes créations d'"épicées", car j’aime rajouter ma touche artistique comme on rajoute des épices dans un plat, pour lui donner du goût ou une saveur en plus», précise l'artiste sur son site. De quoi sans doute amener du piment aux Sédunois sur le terrain pour qu'ils confortent leur première place de Challenge League avant la trêve.