Paul Pogba a rejoint l'AS Monaco cet été, pour un nouveau départ. image: instagram

Le nouveau combat de Paul Pogba

A 32 ans, après avoir été blessé puis suspendu, le milieu français de Monaco se bat pour retrouver la forme et la compétition, avec le Mondial 2026 dans un coin de la tête.

Christophe BELLEUDI / afp

Depuis qu'il a rejoint Monaco, les faits et gestes de Paul Pogba, champion du monde 2018 et qui n'a plus joué depuis deux ans, sont scrutés à l'aune de son objectif: disputer la Coupe du monde avec les Bleus l'an prochain.

Ses larmes, qui ont fait le tour des réseaux sociaux, lors de la signature de son contrat de deux ans avec l'ASM, ont donné le ton. La venue du milieu de terrain de 32 ans sur le Rocher représente plus que le retour d'un joueur marquant du football français en L1. C'est le mariage d'une star avec un club, vitrine de la Principauté.

Il s'entraînait seul aux Etats-Unis

Il n'a pas perdu de temps. D'abord réuni avec Zinédine Zidane par leur sponsor commun, il a ensuite présenté avec sa femme, Zulay, leur nouvelle marque de bijoux haut-de-gamme, à grand renfort de médias ciblés et de visibilité sur les réseaux sociaux. Comme lors de sa virée à Saint-Tropez avec l'influenceur américain Darren Watkins Junior, suivi par 40 millions de comptes sous le nom de IShowSpeed.

Le joueur et son épouse. Getty Images

Nommée «Unbreakable» (incassable), cette collection fait directement référence au passé récent du joueur, père de trois enfants. Victime d'une tentative d'extorsion, il a été séquestré en mars 2022 dans un appartement en Seine-et-Marne afin de lui soutirer 13 millions d'euros par des proches, qui ont ensuite été condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison (affaire pour laquelle son frère Mathias a écopé de trois ans de prison dont un ferme).

Pogba a aussi été longtemps blessé puis suspendu 18 mois, pour un contrôle positif à l'issue d'un match contre l'Udinese le 20 août 2023. Depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le 15 novembre, il vivait aux Etats-Unis, s'entraînant seul. Pour parvenir à son objectif, il lui fallait choisir le club idoine. Séduit par le discours du directeur général de Monaco, Thiago Scuro, et de son directeur sportif, Carlos Avina, il a estimé que c'était «le choix à faire».

«Énormément de cases étaient cochées: les conditions, la vie, la France, la L1, la famille, et bien sûr le club» Paul Pogba

La deuxième phase du programme a débuté

De retour dans un environnement professionnel, Pogba estimait alors que «le plus facile commence» pour lui. Monégasque depuis un mois, l'ex-joueur de Manchester United est passé à la deuxième phase de son programme: le travail individualisé sur terrain, souvent avec ballon. «Je suis déterminé, disait-il à son arrivée. J'ai envie de revenir sur le terrain. Mais cela prendra le temps qu'il faut.»

«Tout va dans le bon sens, assure Scuro à l'AFP. Il a débuté des sessions sur le terrain et progresse. Le timing est respecté, le processus positif, sans drapeau jaune, ni retour en arrière jusqu'à présent.»

L'entraîneur, Adi Hütter, le suit au quotidien. Il apprécie son implication et son intégration rapide dans un effectif, dont il est le joueur le plus âgé. Mais rien n'est encore acquis. On se rapproche donc du moment crucial pour celui dont Scuro estime qu'il doit «devenir très important dans un rôle de numéro 6, pour faire la connexion avec la défense, avec sa technique, son esprit et sa compréhension du jeu».

Ce moment-clé arrivera «quand il sera en mesure de participer à toutes les séances d'entraînement avec le groupe. Leur intensité, la pression et le niveau y sont très élevés. Il devra être en mesure de répéter cette charge d'entraînement quotidiennement. On verra alors comment son corps s'adapte.» Thiago Scuro, directeur général de Monaco.

De retour en octobre ?

Didier Deschamps suit l'évolution de son joueur fétiche avec intérêt, sans lui mettre de pression. S'il est d'abord soulagé et heureux pour lui de le voir retrouver une vie de sportif de haut niveau, le sélectionneur sait que Pogba part de très loin.

Si tout se passe comme prévu, il pourrait retrouver la compétition en octobre, peut-être lors du derby contre Nice à Louis-II. «On désire fortement le voir réussir, conclut Scuro. Cela va être une très belle histoire. Le plus spécial serait de le voir jouer la Coupe du monde. Cela signifierait qu'il a fait beaucoup de bonnes choses à Monaco.»

(jcz/afp)