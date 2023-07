Le président du FC Sion, Christian Constantin, est allé puiser une référence historique pour le design du nouveau maillot du club valaisan. Image: keystone

Constantin a une nouvelle idée pour faire parler du FC Sion

Le président du FC Sion a eu son mot à dire sur le design du nouveau maillot de son équipe et il y a glissé une référence historique.

Le FC Sion a présenté lundi sur ses réseaux sociaux le maillot avec lequel l'équipe évoluera la saison prochaine à Tourbillon.

image: compte instagram du fc sion

Après la relégation en Challenge League, les Valaisans ont opté pour un design sobre et épuré, où seules les inscriptions du sponsor de la ligue Dieci et du sponsor maillot CCSA apparaissent, à côté de discrètes et étroites bandes rouge foncé.

CCSA, c'est quoi en fait? C'est l'entreprise d'architecture du président du FC Sion, Christian Constantin (66 ans), alias «CC». Ce dernier a trouvé l'inspiration pour le design de ce nouveau maillot dans un endroit très particulier: l'ex-Union soviétique (URSS), qui arborait ses initiales CCCP blanches sur une tunique rouge. Le boss de Tourbillon détaille dans Le Nouvelliste:

«J’ai repris ce concept. Ça ne parlera pas aux jeunes d’aujourd’hui, mais les gens de mon époque ont été marqués par les maillots de l’ex-URSS, que ce soit en football ou en hockey» Christian Constantin

«CC» précise que d'autres sponsors apparaîtront sur les différentes tuniques du FC Sion en cours de saison, selon la compétition (championnat ou Coupe de Suisse).

Le modèle qui a inspiré «CC» Les maillots de l'ex-URSS. Image: imago sportfotodienst

Pour sa première saison en Challenge League depuis 2005/06, le FC Sion vise la remontée directe. On ne sait pas combien de temps Constantin tiendra encore les rênes du club. Le propriétaire et président a annoncé son départ pour l'été 2024, mais des doutes subsistent quant à la sincérité de ses intentions.

Les Valaisans entameront le championnat le dimanche 23 juillet à Vaduz (20h15). (nih/yog)