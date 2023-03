Kylian Mbappé gagne 6 millions d'euros bruts par mois, bonus non compris.

Les salaires du PSG n'ont rien à envier à ceux de Credit Suisse

«L'Equipe »révèle les salaires du championnat de France. Celui de Kylian Mbappé le place très loin devant ses collègues (et toujours amis?) du PSG, entres autres disparités.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Les salaires du championnat de France ont encore augmenté, comme le prix de la baguette et du diesel. Mais un poil plus encore: à quatre exceptions près (Monaco, Lille, Rennes et Angers), tous les clubs de Ligue 1 présentent une masse salariale en hausse, selon le dernier recensement de L'Equipe.

Sans surprise, le PSG occupe les dix premières places. D'un côté, Messi conserve le même salaire et les nouvelles recrues parisiennes, étonnamment, échappent à l'inflation. D'un autre côté, la rémunération de Kylian Mbappé dépasse tout. Pour conserver son Titi (Kiki) en fin de contrat, le PSG «lui a tout simplement offert l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport», relève L'Equipe.

Le revenu de Mbappé avoisine à lui seul celui de Messi et Neymar réunis, à un million près. C'est ce qu'on appelle «l'équilibre du vestiaire».

Top 10 des salaires mensuels bruts de Ligue 1 (en euros)

1. Mbappé (PSG) 6 000 000

2. Neymar (PSG) 3 675 000

3. Messi (PSG) 3 375 000

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000

4.Verratti (PSG) 1 200 000

6. Hakimi (PSG) 1 083 000

7. Donnarumma (PSG) 916 000

8. Ramos (PSG) 791 600

9. Bernat (PSG) 730 000

10. Mukiele (PSG) 700 000

L'Equipe indique que pour obtenir le salaire net d'un étranger, il faut multiplier le brut par 0,77. Les bonus ne sont pas inclus dans ce calcul et c'est là un autre volet intéressant d'une enquête réalisée, cette fois, par Le Parisien: dès son arrivée à la direction sportive, Luis Campos a augmenté la part variable dans tous les nouveaux contrats, au détriment du revenu fixe. Le PSG semble vouloir généraliser ce modèle à l'ensemble de l'effectif.

Cas d'école: la rémunération de Marco Verratti est désormais indexée au nombre de matchs disputés, selon un pourcentage évolutif. Ce système serait appliqué à tous les types de joueurs, des néo-professionnels aux anciens, afin «d’augmenter leur compétitivité et de les impliquer davantage dans le travail invisible (nutrition, repos, récupération)», selon les relais du Parisien.

Pour payer ses factures, Marco Verratti devra éviter ce genre d'incidents. Image: sda

Conséquence: les bonus d'un Verratti en plein possession de ses moyens pourraient théoriquement dépasser les 2 millions d'euros. En cas d'absences répétées, l'Italien percevra un salaire «modeste».

Derrière le PSG, Marseille (surtout) et Lyon, avec le retour des anciens, ont considérablement augmenté leur masse salariale, dans l'espoir de conquérir le marché européen.

Top 20 à 30