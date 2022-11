Kylian Mbappé libère la France contre le Danemark. Image: AP

La France a un incroyable talent: seul Pelé a fait mieux

Dominatrice, l'équipe de France a tout de même eu besoin d'un doublé de Kylian Mbappé pour se défaire du Danemark (2-1). Le prodige de Bondy bat déjà des records historiques.

Team watson Suivez-moi

Emmenée par ses deux ailiers en feu, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la France aura harcelé le Danemark pendant tout le match, sans réellement être sereine ni à l'abri. Elle a finalement remporté une victoire précieuse grâce à un doublé de Mbappé (2-1).

Pelé est son seul égal

Avec 31 buts, le prodige de Bondy rejoint Zinédine Zidane pour devenir le septième meilleur buteur des Bleus, le deuxième en Coupe du monde après même pas deux participations... Seul Pelé a marqué autant avant ses 24 ans. Mbappé le sait: ses temps de passage sont ceux des plus grandes figures de ce sport.

Les deux buts inscrits contre le Danemark ne sont pas les plus bluffants mais ils sont la patte d'un buteur davantage axé sur la performance, sur les statistiques, qu'à certains autres moments de sa carrière. Mbappé a même été éclipsé par Dembélé en première période avant d'être à nouveau l'homme fort des Bleus, celui qui résout tous les problèmes.

Le 1-0 en vidéo Vidéo: SRF

L'hommage de Didier Deschamps «C'est un joueur hors normes. Il a cette capacité à être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions et s'il est un peu maltraité»

Le casse-tête danois

L'équipe de Deschamps a battu samedi un autre record qui dit tout de son problème du jour: elle a adressé 13 tirs en direction de la cage danoise en première-temps, son plus gros total sans marquer en Coupe du Monde depuis 1966.

Organisé et opportuniste, le Danemark a essentiellement subi mais a su rester dangereux en permanence. Il n'y a rien de très spectaculaire dans cette équipe mais tout semble pensé et parfaitement exécuté, jusque dans le moindre placement.

La délivrance pour la France est venue des pieds de Mbappé après une très belle combinaison avec Théo Hernandez (61e). Mais six minutes plus tard, les Bleus étaient (encore) battus sur corner: Christensen passait devant Rabiot et marquait de la tête. Le Danemark avait même deux occasions de prendre l'avantage. Mais Mbappé a marqué à bout portant... du genou droit à la 86e minute.

Une équipe prend forme

Malgré toutes ses difficultés, cette équipe de France dégage une formidable impression. Il y a Mbappé, bien sûr, mais aussi Ousmane Dembelé, auteur sur son flanc droit d'une première période ébourrifante. Quel autre ailier élimine aussi facilement son latéral? Et des deux pieds?

Il convient également de relever les mérites de Griezmann et Rabiot à mi-terrain. Le joueur de l'Atlético Madrid est impressionnant par son abattage et, bien sûr, par sa justesse technique. Quant au milieu de la Juventus, il s'affirme de plus en plus comme l'un des rouages essentiels de cette équipe dont il aurait pu être banni à vie après avoir snobé une convocation de réserviste.

«Il y a une force collective qui est là, qui se dégage en dehors du terrain et, quand on est sur le terrain, ça se voit aussi» Didier Deschamps

Comme en 2018, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Didier Deschamps pourra faire tourner son effectif lors du dernier match de la phase de poules contre la Tunisie mercredi. Quant aux Danois, ils devront battre l'Australie pour passer. Et espérer que la France, malgré l'absence d'enjeu, fera le job contre la Tunisie.